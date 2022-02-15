В Краснодарском крае в ближайшие дни потеплеет до 13 °С

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 15-17 февраля

В Краснодаре 15 февраля малооблачно, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура воздуха днем 7…9 °С. Завтра ожидается до 9 °С тепла, а 17 февраля до 11°С.

По краю синоптики краснодарского гидрометцентра обещают ясную погоду без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с, днем местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха днем 5…10 °С. В горах ночью -3…+2 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность. Без осадков. Ветер восточной четверти 6-11 м/с, местами порывы 15-17 м/с, в Новороссийске 18-23 м/с. Температура воздуха днем 6…11 °С.

В ближайшие два дня осадков в крае не ожидается, но будет ветрено. Порывы местами достигнут 13 м/с. Температура воздуха ночью 16 февраля +2…-3 °С, местами в юго-восточных предгорных районах -1…-6 °С. 17 февраля на Азовском побережье ночью 0…+5 °С, днем 7…12 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 6-11 м/с, днем 17 февраля местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 1…6 °С, днем 8…13 °С.