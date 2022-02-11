В Краснодарском крае на смену дождям придет понижение температуры

В пятницу, 11 февраля, в Краснодаре облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, температура воздуха 7-9 °С.

В субботу в кубанской столице будет дождь и ветер 3-6 м/с. Воздух прогреется до 10 °С. А в воскресенье днем температура упадет до 5 °С, но будет солнечно и без осадков.

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по краю 11 февраля переменная облачность, местами дождь, ночью и утром — с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха 5…10 °С; в горах днем будет -1…+4 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит 0…+5 °С, днем ожидается 6…11 °С.

Начало выходных в крае будет без осадков, вечером в субботу местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с, в воскресенье местами порывы 12-14 м/с.

Температура воздуха ночью в субботу 0…+5 °С, местами в восточной половине будет 0…-5 °С. В воскресенье — +1…-4 °С. Днем 12 февраля ожидается 6…11 °С, на следующий день температура опустится до 2…7 °С. В горах ночью будет -3…-8 °С, днем в субботу — 2…7 °С, в воскресенье — 2…+3 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в субботу местами порывы 15-18 м/с, в воскресенье — 12-14 м/с, на участке Анапа — Геленджик до 20 м/с. Температура воздуха ночью 12 февраля составит 1…6 °С, 13 февраля — +3…-2 °С, днем в субботу будет 7…12 °С, в воскресенье — 3…8 °С.