На Кубани за сутки коронавирусом заболели 2 тыс. 907 человек. Власти открыли еще 14 КТ-центров для диагностики ковида

В Краснодарском крае 8 февраля зарегистрировали 2 тыс. 907 человек с коронавирусом. В их числе 425 детей

По данным краевого оперштаба, 8 февраля в Краснодарском крае зарегистрировали 2 тыс. 907 пациентов с коронавирусом. Из них 1 тыс. 512 человек находятся в Краснодаре. В число заболевших входят 425 детей.

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Вот как распределились случаи по муниципалитетам: Краснодар — 1512;

Белореченский район — 254;

Новороссийск — 208;

Ленинградский район — 107;

Калининский район — 68;

Крымский район — 57;

Армавир — 56;

Славянский район — 50;

Сочи и Гулькевичский район — 45;

Приморско-Ахтарский район — 40;

Тихорецкий и Туапсинский районы — 37;

Апшеронский и Красноармейский районы — 35;

Геленджик — 31;

Кавказский район — 30;

Кущевский район — 29;

Крыловский район — 28;

Белоглинский район — 26;

Анапа — 23;

Темрюкский район — 22;

Усть-Лабинский район — 21

Кореновский район — 19;

Мостовский и Лабинский районы — 11;

Курганинский район и Горячий Ключ — 13;

Динской район — 10;

Новокубанский район — 7;

Выселковский район — 6;

Абинский и Северский районы — 4;

Тбилисский район — 3;

Отрадненский, Павловский и Тимашевский районы — 2;

Каневской, Новопокровский, Успенский и Щербиновский районы — 1. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, за весь период 110 тыс. 269 человек выписали с выздоровлением, за последние сутки — 613. Не удалось спасти 10 тыс. 141 пациента. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 105 жителей, на ЭКМО — 7.

© Статистика yandex.ru/covid19/stat

На юге России и в регионах Северного Кавказа за сутки зарегистрировали следующее число инфицированных: Крым — 887;

Ростовская область — 3312;

Ставропольский край — 1045;

Севастополь — 659;

Дагестан — 726;

Кабардино-Балкарская Республика — 402;

Чеченская Республика — 570;

Северная Осетия — 213;

Адыгея — 510;

Ингушетия — 365;

Карачаево-Черкесская Республика — 395.

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