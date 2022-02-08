На Кубани за сутки коронавирусом заболели 2 тыс. 907 человек. Власти открыли еще 14 КТ-центров для диагностики ковида
В Краснодарском крае 8 февраля зарегистрировали 2 тыс. 907 человек с коронавирусом. В их числе 425 детей
По данным краевого оперштаба, 8 февраля в Краснодарском крае зарегистрировали 2 тыс. 907 пациентов с коронавирусом. Из них 1 тыс. 512 человек находятся в Краснодаре. В число заболевших входят 425 детей.
Вот как распределились случаи по муниципалитетам:
- Краснодар — 1512;
- Белореченский район — 254;
- Новороссийск — 208;
- Ленинградский район — 107;
- Калининский район — 68;
- Крымский район — 57;
- Армавир — 56;
- Славянский район — 50;
- Сочи и Гулькевичский район — 45;
- Приморско-Ахтарский район — 40;
- Тихорецкий и Туапсинский районы — 37;
- Апшеронский и Красноармейский районы — 35;
- Геленджик — 31;
- Кавказский район — 30;
- Кущевский район — 29;
- Крыловский район — 28;
- Белоглинский район — 26;
- Анапа — 23;
- Темрюкский район — 22;
- Усть-Лабинский район — 21
- Кореновский район — 19;
- Мостовский и Лабинский районы — 11;
- Курганинский район и Горячий Ключ — 13;
- Динской район — 10;
- Новокубанский район — 7;
- Выселковский район — 6;
- Абинский и Северский районы — 4;
- Тбилисский район — 3;
- Отрадненский, Павловский и Тимашевский районы — 2;
- Каневской, Новопокровский, Успенский и Щербиновский районы — 1.
Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, за весь период 110 тыс. 269 человек выписали с выздоровлением, за последние сутки — 613. Не удалось спасти 10 тыс. 141 пациента. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 105 жителей, на ЭКМО — 7.
На юге России и в регионах Северного Кавказа за сутки зарегистрировали следующее число инфицированных:
- Крым — 887;
- Ростовская область — 3312;
- Ставропольский край — 1045;
- Севастополь — 659;
- Дагестан — 726;
- Кабардино-Балкарская Республика — 402;
- Чеченская Республика — 570;
- Северная Осетия — 213;
- Адыгея — 510;
- Ингушетия — 365;
- Карачаево-Черкесская Республика — 395.
Из-за сложной эпидемиологической обстановки в Краснодарском крае открыли 14 дополнительных КТ-центров. Всего в регионе теперь 24 центра диагностики пациентов с подозрением на коронавирус. Они работают круглосуточно и без выходных. Заболевшие могут пройти КТ-обследование, УЗИ, ЭКГ, получить консультацию терапевта и сделать тест на коронавирус.
Новые центры начали работать:
- Городская поликлиника № 1 Сочи;
- Городская поликлиника № 2 Сочи;
- Апшеронская ЦРБ;
- Абинская ЦРБ;
- Белореченская ЦРБ;
- Брюховецкая ЦРБ;
- Выселковская ЦРБ;
- Городская больница Армавира;
- Кущевская ЦРБ;
- Отрадненская ЦРБ;
- Павловская ЦРБ;
- Курганинская ЦРБ;
- Мостовская ЦРБ;
- Городская поликлиника Геленджика.
Продолжают работать:
- Городская поликлиника № 7 Краснодара;
- Городская поликлиника № 15 Краснодара;
- Городская поликлиника № 25 Краснодара;
- Городская больница Кропоткина;
- Городская больница Анапы;
- Динская ЦРБ;
- Кореновская ЦРБ;
- Ейская ЦРБ;
- Приморско-Ахтарская ЦРБ;
- Городская поликлиника № 5 Новороссийска.
Все материалы по теме: