На Кубани за сутки коронавирусом заболели 2 тыс. 907 человек. Власти открыли еще 14 КТ-центров для диагностики ковида

Краснодарский край

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  • © Фото MrDm, freepik.com
    © Фото MrDm, freepik.com

В Краснодарском крае 8 февраля зарегистрировали 2 тыс. 907 человек с коронавирусом. В их числе 425 детей

По данным краевого оперштаба, 8 февраля в Краснодарском крае зарегистрировали 2 тыс. 907 пациентов с коронавирусом. Из них 1 тыс. 512 человек находятся в Краснодаре. В число заболевших входят 425 детей.

  • © Статистика yandex.ru/covid19/stat
    © Статистика yandex.ru/covid19/stat

Вот как распределились случаи по муниципалитетам:

  • Краснодар — 1512;
  • Белореченский район — 254;
  • Новороссийск — 208;
  • Ленинградский район — 107;
  • Калининский район — 68;
  • Крымский район — 57;
  • Армавир — 56;
  • Славянский район — 50;
  • Сочи и Гулькевичский район — 45;
  • Приморско-Ахтарский район — 40;
  • Тихорецкий и Туапсинский районы — 37;
  • Апшеронский и Красноармейский районы — 35;
  • Геленджик — 31;
  • Кавказский район — 30;
  • Кущевский район — 29;
  • Крыловский район — 28;
  • Белоглинский район — 26;
  • Анапа — 23;
  • Темрюкский район — 22;
  • Усть-Лабинский район — 21
  • Кореновский район — 19;
  • Мостовский и Лабинский районы — 11;
  • Курганинский район и Горячий Ключ — 13;
  • Динской район — 10;
  • Новокубанский район — 7;
  • Выселковский район — 6;
  • Абинский и Северский районы — 4;
  • Тбилисский район — 3;
  • Отрадненский, Павловский и Тимашевский районы — 2;
  • Каневской, Новопокровский, Успенский и Щербиновский районы — 1.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, за весь период 110 тыс. 269 человек выписали с выздоровлением, за последние сутки — 613. Не удалось спасти 10 тыс. 141 пациента. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 105 жителей, на ЭКМО — 7.

  • © Статистика yandex.ru/covid19/stat
    © Статистика yandex.ru/covid19/stat

На юге России и в регионах Северного Кавказа за сутки зарегистрировали следующее число инфицированных:

  • Крым — 887;
  • Ростовская область — 3312;
  • Ставропольский край — 1045;
  • Севастополь — 659;
  • Дагестан — 726;
  • Кабардино-Балкарская Республика — 402;
  • Чеченская Республика — 570;
  • Северная Осетия — 213;
  • Адыгея — 510;
  • Ингушетия — 365;
  • Карачаево-Черкесская Республика — 395.
  • © Статистика стопкоронавирус.рф
    © Статистика стопкоронавирус.рф

Из-за сложной эпидемиологической обстановки в Краснодарском крае открыли 14 дополнительных КТ-центров. Всего в регионе теперь 24 центра диагностики пациентов с подозрением на коронавирус. Они работают круглосуточно и без выходных. Заболевшие могут пройти КТ-обследование, УЗИ, ЭКГ, получить консультацию терапевта и сделать тест на коронавирус.

Новые центры начали работать:

  • Городская поликлиника № 1 Сочи;
  • Городская поликлиника № 2 Сочи;
  • Апшеронская ЦРБ;
  • Абинская ЦРБ;
  • Белореченская ЦРБ;
  • Брюховецкая ЦРБ;
  • Выселковская ЦРБ;
  • Городская больница Армавира;
  • Кущевская ЦРБ;
  • Отрадненская ЦРБ;
  • Павловская ЦРБ;
  • Курганинская ЦРБ;
  • Мостовская ЦРБ;
  • Городская поликлиника Геленджика.

Продолжают работать:

  • Городская поликлиника № 7 Краснодара;
  • Городская поликлиника № 15 Краснодара;
  • Городская поликлиника № 25 Краснодара;
  • Городская больница Кропоткина;
  • Городская больница Анапы;
  • Динская ЦРБ;
  • Кореновская ЦРБ;
  • Ейская ЦРБ;
  • Приморско-Ахтарская ЦРБ;
  • Городская поликлиника № 5 Новороссийска.
Коронавирус Эпидемии

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