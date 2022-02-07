Начало рабочей недели на Кубани будет снежным и дождливым

Синоптики рассказали, что 7 февраля в Краснодарском крае будет идти дождь и мокрый снег

По данным синоптиков краевого гидрометцентра, в Краснодаре 7 февраля переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, 8-13 м/с, температура воздуха 6-8 °С.

По краю переменная облачность. Ночью и утром в отдельных районах туман, налипание мокрого снега, гололед. Ветер южный, 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха днем составит 4-9 °С; в горах — 0-5 °С. Ночью похолодает до +4…-1 °С, местами в юго-восточных предгорных районах ожидается -5…-10 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность. Местами осадки в виде дождя, мокрого снега. Ветер южной четверти, 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с, днем местами 19-24 м/с. Днем воздух прогреется до 6-11 °С.