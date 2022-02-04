На Кубани после задержания умер мужчина. Эту информацию проверяют следователи

В Ейске полицейские задержали 32-летнего местного жителя. Через 10 дней мужчину доставили в больницу, где он скончался

Бывший депутат из Ейска Александр Коровайный сообщил, что к нему обратились родственники 32-летнего жителя Ейска Ильи Смолина. Они рассказали, что мужчину 12 января задержали полицейские. Якобы он проходил по розыскной ориентировке (его подозревают по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Его доставили в ИВС, а через 10 дней — госпитализировали. Мужчина умер в больнице. На это обратили внимание журналисты сайта 93.ru.

По словам родственников мужчины, о случившемся они узнали не сразу и от других людей. Увидеть тело им удалось только через 3 дня с помощью прокуратуры. Причем на теле были гематомы и другие повреждения. Информацию о том, что мужчина якобы находился в розыске, родственники отрицают.

В полиции сообщили, что в ИВС его отправили по решению суда. 18 января задержанный пожаловался, что плохо себя чувствует. На место вызвали медиков. В итоге его госпитализировали в районную больницу. Там мужчина умер. По данным полиции, у мужчины отказали почки, по данным медиков, у него были проблемы с сердцем из-за алкоголя.

В краевой прокуратуре сообщили, что по факту смерти мужчины проводят проверку следователи. Точную причину смерти выясняют.