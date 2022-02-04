В Краснодаре запустят автобусный маршрут от Славянского кладбища до района парка «Краснодар» через центр

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 5 февраля в Краснодаре будет курсировать автобус № 20

В Краснодаре с 5 февраля появится новый автобусный маршрут № 20. Он будет курсировать от улицы Толбухина до Владислава Посадского, сообщили в инстаграме «Общественный транспорта Юга РФ», а позже — на сайте мэрии. 

Новый автобус будет ездить по улицам Героя Владислава Посадского, Героев-Разведчиков, Черкасской, Зиповской, Красной, Бабушкина, Красных Партизан, Темрюкской, Сочинской и Толбухина.

  • © Схема из инстаграма instagram.com/golos_marshruta
    © Схема из инстаграма instagram.com/golos_marshruta

Такая схема движения организована по просьбам местных жителей. Она позволит горожанам быстрее добираться из микрорайонов до центра.

Краснодар Общественный транспорт

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