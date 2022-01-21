Новым мэром Абинска стал Илья Биушкин

Краснодарский край

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  • Илья Биушкин © Фото пресс-службы администрации Абинска
    Илья Биушкин © Фото пресс-службы администрации Абинска

В Абинске 20 января назначили нового мэра. Им стал Илья Биушкин

Вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев сообщил в своем телеграме, что 20 января в Абинске совет депутатов избрал нового мэра. Пост занял Илья Биушкин.

Нового главу выбирала конкурсная комиссия. Кроме нового мэра на должность претендовали Сергей Никитин и Владимир Утев.

Глава Абинского района Вячеслав Иванов написал в своем инстаграме, что назначение Биушкина — закономерный результат его многолетней эффективной деятельности в органах местного самоуправления.

«В администрации Абинского городского поселения сегодня сформирована профессиональная команда специалистов. Уверен, под руководством нового главы она сможет сделать еще больше для благополучия людей, обеспечив прорывное развитие территории», — добавил Иванов.

Отметим, что Биушкин с 1 ноября 2021 года исполнял обязанности главы Абинска.

Кто такой Илья Биушкин?

Он родился 21 октября 1984 года. Первое образование получил в Кубанском государственном университете физической культуры, спорта и туризма. Затем окончил Кубанский государственный аграрный университет.

Трудовую деятельность начал в 2007 году. На муниципальную службу пришел в 2010 году. Биушкин прошел путь от начальника отдела местного хозяйства администрации Федоровского сельского поселения до главы сельского поселения.

В 2021-м стал финалистом конкурса «Лидеры России» по ЮФО. Также новый мэр ведет инстаграм.

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