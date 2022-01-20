В Краснодаре автобус № 21 будет курсировать по новому маршруту

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре с 22 января автобус № 21 изменит схему движения

Краснодарский автобус № 21 «сквер «Дубинский» — поселок Краснодарский» будет курсировать по новому маршруту с 22 января. Схему движения изменили с учетом пожелания жителей, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Теперь автобус больше не будет ездить по улицам Таманской, КИМ, Шевченко, Ковтюха и переулку Константиновскому. По новой схеме он будет курсировать по улицам Ставропольской, Старокубанской, Уральской, Новороссийской и Меланжевой — с конечной остановкой на территории ТЦ «Хозяин».

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства сказали, что на линию выйдут еще четыре автобуса. Теперь маршрут обеспечит транспортную доступность новых жилых комплексов и торговых объектов на участке от улицы Сормовской до Уральской, а также от улицы Лизы Чайкиной до ТЦ «Хозяин».

  • © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара
    © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара

Также в переулке Константиновском, где раньше была конечная остановка, планируется ремонт дороги. Поэтому движение там будет закрыто и конечную остановку пришлось бы поменять.

Краснодар Общественный транспорт

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