В Краснодаре автобус № 21 будет курсировать по новому маршруту

Краснодарский автобус № 21 «сквер «Дубинский» — поселок Краснодарский» будет курсировать по новому маршруту с 22 января. Схему движения изменили с учетом пожелания жителей, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Теперь автобус больше не будет ездить по улицам Таманской, КИМ, Шевченко, Ковтюха и переулку Константиновскому. По новой схеме он будет курсировать по улицам Ставропольской, Старокубанской, Уральской, Новороссийской и Меланжевой — с конечной остановкой на территории ТЦ «Хозяин».

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства сказали, что на линию выйдут еще четыре автобуса. Теперь маршрут обеспечит транспортную доступность новых жилых комплексов и торговых объектов на участке от улицы Сормовской до Уральской, а также от улицы Лизы Чайкиной до ТЦ «Хозяин».