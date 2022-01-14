Подростков Кубани начнут прививать детской вакциной от коронавируса. Уколы будут ставить по желанию

Министр здравоохранения Краснодарского края рассказал, что в регион «в ближайшее время» поступит детская вакцина от коронаивруса. После этого начнется прививочная кампания среди подростков

Телеграм-канал «Телетайп Краснодар» 12 января опубликовал фотографию бланка о согласии на вакцинацию несовершеннолетних, который стали раздавать ученикам Краснодарских школ. После этого на сайте администрации Краснодарского края появилось сообщение о планах начать вакцинацию среди подростков в регионе. Точной даты начала кампании не приводится. Сообщается лишь, что о пунктах вакцинации будет известно «в ближайшее время», когда поставки вакцины в край станут регулярными.

Прививать несовершеннолетних от 12 до 17 лет будут вакциной «Спутник М». По словам главы краевого минздрава Евгения Филиппова, уколы будут ставить на добровольной основе.

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«Для этого, согласно приказу Минздрава РФ №1122 от 6 декабря 2021 года, медработники в образовательных учреждениях Кубани собирают от родителей письменные разрешения», — говорится в сообщении администрации края.

Ранее Юга.ру писали, что в ноябре 2021 года вице-премьер России Татьяна Голикова рассказал о планах Минздрава зарегистрирует вакцину «Гам-ковид-вак M», которая предназначена для подростков от 12 до 17 лет.

10 декабря министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация подростков начнется до конца 2021 года. По словам министра, подростков старше 15 лет вакцинируют при наличии их собственного письменного добровольного согласия.