В Краснодаре работает международная выставка типографики и дизайна

В нем участвуют авторы из Германии, Ирана, Нидерландов, Португалии, России, США, Тайваня и Японии. Выставка посвящена шрифту, типографике, каллиграфии, моушн-дизайну, графическим экспериментам и визуальной культуре в целом. Проект «Типомания» существует с 2012 года и ежегодно показывает в Москве и городах России занимательные и новаторские решения из мира графического дизайна.

«Что такое визуальная культура? Это больше чем набор различных стилей, символов и цветов. Графический дизайн — важная часть коммуникации между создателями и аудиторией. «Типомания» ежегодно ищет самые интересные примеры дизайна как инструмента визуальной коммуникации. На выставке в «Типографии» мы показываем более 200 постеров и видео, которые отражают не только внутренние тенденции развития дизайна, но и общемировой социальный контекст», — рассказали координаторы проекта.