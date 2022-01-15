В Краснодаре работает международная выставка типографики и дизайна
До 20 февраля в краснодарском ЦСИ «Типография» действует культурно-образовательный проект «Типомания 2021»
В нем участвуют авторы из Германии, Ирана, Нидерландов, Португалии, России, США, Тайваня и Японии. Выставка посвящена шрифту, типографике, каллиграфии, моушн-дизайну, графическим экспериментам и визуальной культуре в целом. Проект «Типомания» существует с 2012 года и ежегодно показывает в Москве и городах России занимательные и новаторские решения из мира графического дизайна.
«Что такое визуальная культура? Это больше чем набор различных стилей, символов и цветов. Графический дизайн — важная часть коммуникации между создателями и аудиторией. «Типомания» ежегодно ищет самые интересные примеры дизайна как инструмента визуальной коммуникации. На выставке в «Типографии» мы показываем более 200 постеров и видео, которые отражают не только внутренние тенденции развития дизайна, но и общемировой социальный контекст», — рассказали координаторы проекта.
Узнать об участниках выставки подробнее можно на персональных страницах ее сайта. В Краснодаре это Bureau Brut и Brest Brest Brest (Франция), Daan Rietbergen и Studio Dumbar (Нидерланды), Эстефания Лорет Де Мола (США), Ванг Жи-Хонг (Тайвань), персидские знаки и печати, «Мудрый плакат» (Россия), R2 (Португалия), Мартин Хайнен (Швейцария), Yukiko (Германия) и Икки Кобаяши (Япония).
Партнерами выставки выступили креативное агентство Ruport Agency и рекламно-коммуникационная группа Mediatron.