Первая рабочая неделя года на Кубани начнется с небольших дождей

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 10 января

По данным сервиса «Яндекс.погода», утром 10 января в Краснодаре 4 °C. Днем воздух прогреется до 9 °C, будет дуть восточный ветер со скоростью 5 м/с. Вечером будет облачно и 7 °C.

Синоптики краевого гидрометцентра прогнозируют на Кубани переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами небольшой дождь. В отдельных районах туман. Ветер восточный 4-9 м/с, местами порывы 11-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 °C, днем 6-11 °C, местами в южной половине края до 15 °C. В горах ночью 0…-5 °C, днем 2-7 °C.

На Черноморском побережье переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Ветер восточный 6-11 м/с, ночью и утром местами порывы 15-17 м/с, вечером в Туапсинском районе 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 °C, днем 11-16 °C.