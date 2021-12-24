Экс-депутат сообщил об обысках в мэрии Ейска. В МВД обыски подтвердили, в ФСБ нет

Краснодарский край

Распечатать

  • Следственный комитет © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Следственный комитет © Фото Елены Синеок, Юга.ру

24 декабря с обысками пришли в кабинет вице-мэра Ейска Андрея Скачедуба

24 декабря в мэрию Ейска пришли с обысками. Об этом рассказал активист и экс-депутат Александр Коровайный. Журналистке Юга.ру он объяснил, что узнал об обыске от знакомых в администрации города. По данным Коровайного, обыск устроили в кабинете у вице- мэра Ейска Андрея Скачедуба, а сам чиновник с утра не появлялся в сети.

В пресс-службе МВД подтвердили, что обыски проходят у замглавы Ейска, но занимается этим не полиция, а ФСБ. В пресс-службе ФСБ комментировать ситуацию отказались. В пресс-службе администрации Ейского района отметили, что Скачедуб находится на концерте.

Коровайный предположил, что внимание правоохранительных органов к вице-мэру вызвано заявлением предпринимателя Валерия Парагульгова, которому Скачедуб не отдал в аренду часть городского пляжа.

По данным «ИнформБюро-ЮФО» Андрей Скачедуб занял пост вице-мэра по вопросам финансов, экономики, торговли и курортов, культуры и молодежной политики в 2019 году.

Читайте также:

В декабре прошлого года мэр Ейска Валерий Кульков решил уйти в отставку, и Скачедуб стал исполняющим обязанности главы города. В сентябре 2021 года этот пост перешел к Роману Бублику. Несколько дней назад его назначили новым мэром.

Напомним, 8 декабря ейского депутата Александра Коровайного лишили полномочий. Политик назвал это решение незаконным и сказал, что будет оспаривать его в суде.

Как писали Юга.ру, на этой неделе силовики пришли с обысками в мэрию Краснодара и увезли главу города Андрея Алексеенко на допрос. Следственный комитет сообщил, что против главы города возбудили уголовное дело из-за взятки. Потом видео допроса удалили, релиз об уголовном деле отредактировали, мэр вернулся к своим обязанностям. Юга.ру собрали заголовки о насыщенной неделе Алексеенко в одном материале.

Ейский район Обыски ФСБ

Новости

Экс-депутат сообщил об обысках в мэрии Ейска. В МВД обыски подтвердили, в ФСБ нет
В Сочи на проезжей части устроили массовую драку
Жителей Кубани предупредили о лавиноопасности
В Сочи прокуратура приостановила работу частного детсада из-за антисанитарии
Обыски, задержание, шумиха, рейтинги. Три дня из жизни мэра Краснодара в заголовках СМИ
В Краснодаре открылась выставка «Волшебная кисть Елизаветы Бём» работ художницы рубежа XIX-ХХ веков

Лента новостей

Где хотят построить транспортную артерию из центра Краснодара в Лорис, Знаменский и аэропорт?
Сегодня, 08:37
Где хотят построить транспортную артерию из центра Краснодара в Лорис, Знаменский и аэропорт?
Смотрим с высоты птичьего полета
Как в Краснодаре украсили ТРЦ и где дарят адвент‑календари
Сегодня, 10:00
Как в Краснодаре украсили ТРЦ и где дарят адвент‑календари
Краткий обзор и яркие фотографии
Рост по всем направлениям
Сегодня, 11:34 Партнерский
Рост по всем направлениям
Уралсиб рассказал, что ждет банковскую розницу в Краснодарском крае

Реклама на сайте