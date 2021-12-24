Экс-депутат сообщил об обысках в мэрии Ейска. В МВД обыски подтвердили, в ФСБ нет
24 декабря с обысками пришли в кабинет вице-мэра Ейска Андрея Скачедуба
24 декабря в мэрию Ейска пришли с обысками. Об этом рассказал активист и экс-депутат Александр Коровайный. Журналистке Юга.ру он объяснил, что узнал об обыске от знакомых в администрации города. По данным Коровайного, обыск устроили в кабинете у вице- мэра Ейска Андрея Скачедуба, а сам чиновник с утра не появлялся в сети.
В пресс-службе МВД подтвердили, что обыски проходят у замглавы Ейска, но занимается этим не полиция, а ФСБ. В пресс-службе ФСБ комментировать ситуацию отказались. В пресс-службе администрации Ейского района отметили, что Скачедуб находится на концерте.
Коровайный предположил, что внимание правоохранительных органов к вице-мэру вызвано заявлением предпринимателя Валерия Парагульгова, которому Скачедуб не отдал в аренду часть городского пляжа.
По данным «ИнформБюро-ЮФО» Андрей Скачедуб занял пост вице-мэра по вопросам финансов, экономики, торговли и курортов, культуры и молодежной политики в 2019 году.
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В декабре прошлого года мэр Ейска Валерий Кульков решил уйти в отставку, и Скачедуб стал исполняющим обязанности главы города. В сентябре 2021 года этот пост перешел к Роману Бублику. Несколько дней назад его назначили новым мэром.
Напомним, 8 декабря ейского депутата Александра Коровайного лишили полномочий. Политик назвал это решение незаконным и сказал, что будет оспаривать его в суде.
Как писали Юга.ру, на этой неделе силовики пришли с обысками в мэрию Краснодара и увезли главу города Андрея Алексеенко на допрос. Следственный комитет сообщил, что против главы города возбудили уголовное дело из-за взятки. Потом видео допроса удалили, релиз об уголовном деле отредактировали, мэр вернулся к своим обязанностям. Юга.ру собрали заголовки о насыщенной неделе Алексеенко в одном материале.