Экс-депутат сообщил об обысках в мэрии Ейска. В МВД обыски подтвердили, в ФСБ нет

24 декабря в мэрию Ейска пришли с обысками. Об этом рассказал активист и экс-депутат Александр Коровайный. Журналистке Юга.ру он объяснил, что узнал об обыске от знакомых в администрации города. По данным Коровайного, обыск устроили в кабинете у вице- мэра Ейска Андрея Скачедуба, а сам чиновник с утра не появлялся в сети.

В пресс-службе МВД подтвердили, что обыски проходят у замглавы Ейска, но занимается этим не полиция, а ФСБ. В пресс-службе ФСБ комментировать ситуацию отказались. В пресс-службе администрации Ейского района отметили, что Скачедуб находится на концерте.

Коровайный предположил, что внимание правоохранительных органов к вице-мэру вызвано заявлением предпринимателя Валерия Парагульгова, которому Скачедуб не отдал в аренду часть городского пляжа.

По данным «ИнформБюро-ЮФО» Андрей Скачедуб занял пост вице-мэра по вопросам финансов, экономики, торговли и курортов, культуры и молодежной политики в 2019 году.