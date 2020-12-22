Мэр Ейска решил уйти в отставку

В декабре в социальных сетях и пабликах Ейска появилась информация о том, что мэр города Валерий Кульков покидает свой пост. Сообщалось, что он уже обратился с заявлением о собственной отставке к совету депутатов городского поселения.

Юга.ру дозвонились до главы Ейска и попросили его прокомментировать желание уйти в отставку и озвучить причины, побудившие чиновника на этот шаг. Валерий Кульков подтвердил журналисту портала, что действительно на днях покинет пост главы Ейска.

«Я уже подал заявление об отставке в совет депутатов. Они рассмотрят его 25 декабря на внеочередной сессии. Дело в том, что 24 декабря мне исполняется 60 лет, из них 42 года — это мой рабочий стаж. Так что я просто решил уйти на заслуженный отдых», — объяснил свое решение чиновник.

Кто станет исполнять обязанности главы Ейска после отставки Валерия Кулькова пока неизвестно. В повестке внеочередной сессии городского совета депутатов, которая запланирована на 25 декабря, одним из вопросов значится назначение конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ейского городского поселения.

Кто такой Валерий Кульков?

Валерий Кульков — коренной ейчанин, закончил Кубанский государственный технологический университет. Дополнительное образование получил в Кубанском государственном университете по специальности «экономист», долгое время руководил «Ейским торговым домом».

С июля 2011 года Кульков исполнял полномочия заместителя главы администрации Ейского городского поселения, курируя вопросы финансов и собственности. 13 декабря 2011 года официально вступил в должность мэра Ейска.