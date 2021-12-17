На Кубани лишили полномочий судью из Красноармейского района из-за жалоб на его работу

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Квалификационная коллегия лишила полномочий судью Леонида Маркевича из Красноармейского районного суда после жалоб от граждан

На очередном заседании квалификационной коллегии судей Краснодарского края лишили мантии судью Красноармейского районного суда Леонида Маркевича. Проверка в отношении него началась после нескольких жалоб на его действия.

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«Комиссией были выявлены нарушения трудовой дисциплины, допущенные судьей, а также процессуальные нарушения при рассмотрении гражданских дел. По результатам проверки коллегия решила признать в действиях судьи признаки дисциплинарного проступка и наложить на него дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи», — сообщили Юга.ру в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Как удалось выяснить, граждане жаловались на волокиту со стороны судьи. Также известно, что судья мог нарушать распорядок трудового дня.

Красноармейский район Правосудие Суд

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