На Кубани лишили полномочий судью из Красноармейского района из-за жалоб на его работу

Квалификационная коллегия лишила полномочий судью Леонида Маркевича из Красноармейского районного суда после жалоб от граждан

На очередном заседании квалификационной коллегии судей Краснодарского края лишили мантии судью Красноармейского районного суда Леонида Маркевича. Проверка в отношении него началась после нескольких жалоб на его действия.

«Комиссией были выявлены нарушения трудовой дисциплины, допущенные судьей, а также процессуальные нарушения при рассмотрении гражданских дел. По результатам проверки коллегия решила признать в действиях судьи признаки дисциплинарного проступка и наложить на него дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи», — сообщили Юга.ру в пресс-службе Краснодарского краевого суда.