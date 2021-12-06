В Адыгее газовики подключили еще 120 домовладений

Адыгея

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  • © Изображение пресс-службы «Газпром межрегионгаз Майкоп»
    © Изображение пресс-службы «Газпром межрегионгаз Майкоп»

В республике Адыгея к сетям газоснабжения подключены более 120 домовладений

Всего до конца 2021 года по ускоренной схеме социальной газификации запланировано подключение 490 домовладений. Газовые компании Адыгеи уже приняли 1806 заявок на подключение и заключили 796 договоров.

Всего в план догазификации Адыгеи на 2021 и 2022 года включено 6 649 домовладений.

Бесплатно подвести газ к земельному участку могут жители газифицированных населенных пунктов. Для этого надо подать заявку в Едином центре предоставления услуг компании или в ее районном филиале, в МФЦ, через Госуслуги, портал Единого оператора газификации connectgas.ru или отправив запрос на электронную почту DGZ@adyggaz.ru.

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