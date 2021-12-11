В Геленджике начали озеленять две зоны из концепции обновления зеленого облика города

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Геленджика
    © Фото пресс-службы администрации Геленджика

В сквере на улице Херсонской в Геленджике планируют возродить фонтан, а в районе улицы Курзальной — реконструировать клумбу

Мэр Геленджика Алексей Богодистов в своем телеграм-аккаунте сообщил, что на курорте продолжились работы по озеленению двух зеленых зон, которые являются частью концепции по обновлению зеленого облика города.

«В сквере по улице Херсонской возродим фонтан. Это место в прежнем виде должны хорошо помнить коренные жители курорта. Мне писали горожане о том, что хотели бы вернуть пруд, который помнят из детства. Уже разработан проект благоустройства. Планируем в праздничные дни запустить работу этого объекта», — написал Богодистов.

Он уточнил, что объект планируют открыть на новогодних праздниках. Также реконструкция клумбы также началась в районе улицы Курзальной. В ближайшее время там сформируют новую композицию.

Всего в 2021 году на курорте высадили 30 пальм, 17 кедров, 7 гималайских кедров, 15 платанов, сотни тысяч цветов, три тысячи кустарников, сообщили в мэрии города. 

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В Геленджике начали озеленять две зоны из концепции обновления зеленого облика города
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