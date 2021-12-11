В Геленджике начали озеленять две зоны из концепции обновления зеленого облика города

В сквере на улице Херсонской в Геленджике планируют возродить фонтан, а в районе улицы Курзальной — реконструировать клумбу

Мэр Геленджика Алексей Богодистов в своем телеграм-аккаунте сообщил, что на курорте продолжились работы по озеленению двух зеленых зон, которые являются частью концепции по обновлению зеленого облика города.

«В сквере по улице Херсонской возродим фонтан. Это место в прежнем виде должны хорошо помнить коренные жители курорта. Мне писали горожане о том, что хотели бы вернуть пруд, который помнят из детства. Уже разработан проект благоустройства. Планируем в праздничные дни запустить работу этого объекта», — написал Богодистов.