В Геленджике начали озеленять две зоны из концепции обновления зеленого облика города
В сквере на улице Херсонской в Геленджике планируют возродить фонтан, а в районе улицы Курзальной — реконструировать клумбу
Мэр Геленджика Алексей Богодистов в своем телеграм-аккаунте сообщил, что на курорте продолжились работы по озеленению двух зеленых зон, которые являются частью концепции по обновлению зеленого облика города.
«В сквере по улице Херсонской возродим фонтан. Это место в прежнем виде должны хорошо помнить коренные жители курорта. Мне писали горожане о том, что хотели бы вернуть пруд, который помнят из детства. Уже разработан проект благоустройства. Планируем в праздничные дни запустить работу этого объекта», — написал Богодистов.
Он уточнил, что объект планируют открыть на новогодних праздниках. Также реконструкция клумбы также началась в районе улицы Курзальной. В ближайшее время там сформируют новую композицию.
Всего в 2021 году на курорте высадили 30 пальм, 17 кедров, 7 гималайских кедров, 15 платанов, сотни тысяч цветов, три тысячи кустарников, сообщили в мэрии города.