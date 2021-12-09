На Кубани выявили 677 случаев заражения коронавирусом. В крае уже закрыли 255 школьных классов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани 9 декабря зафиксировали 677 случаев заражения Covid-19. По краю на карантин закрыли 255 классов и 140 групп в детсадах

По данным кубанского опершатаба, 9 декабря в Краснодарском крае выявили 677 случаев COVID-19. Среди заболевших 399 женщин и 278 мужчин, в том числе и 60 детей.

  • © Статистика yandex.ru/covid19/stat
    © Статистика yandex.ru/covid19/stat

Случаи заболевания по краю:

  • Краснодар — 274;
  • Динской район — 59;
  • Сочи — 33;
  • Северский район и Новороссийск — 23;
  • Выселковский район — 20;
  • Калининский, Тихорецкий и Туапсинский районы — 18;
  • Каневской район — 16;
  • Абинский район и Анапа — 15;
  • Ейский район — 14;
  • Павловский и Темрюкский районы — 13;
  • Лабинский, Тимашевский, Красноармейский и Усть-Лабинский районы — 12;
  • Армавир — 7;
  • Геленджик, Крымский и Кущевской районы — 6;
  • Приморско-Ахтарский и Славянский районы — 5;
  • Белоглинский, Гулькевичский, Курганинский и Новокубанский районы — 3;
  • Мостовской и Староминской районы — 2;
  • Брюховецкий, Кавказский, Кореновский, Крыловской, Отрадненский и Успенский районы — 1. 

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 1857. За сутки скончались 29 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ 101 жител., на ЭКМО — 5.

В краевом оперштабе сообщили, что на Кубани нет полностью закрытых школ и детских садов, но есть закрытые группы и классы. Так, на удаленном обучении находятся 255 классов в 126 школах и 140 групп в 66 детсадах. Еще в 9 колледжах на дистанционном обучении находятся 12 групп.

  • © Статистика yandex.ru/covid19/stat
    © Статистика yandex.ru/covid19/stat

На юге России и в регионах Северного Кавказа, по данным федерального оперштаба, за сутки зарегистрировали следующее число инфицированных:

  • Крым — 338;
  • Ростовская область — 648;
  • Ставропольский край — 443;
  • Севастополь — 170;
  • Дагестан — 149;
  • Кабардино-Балкарская Республика — 99;
  • Чеченская Республика — 85;
  • Северная Осетия — 80;
  • Адыгея — 113;
  • Ингушетия —87;
  • Карачаево-Черкесская Республика — 67.

Всего на 9 декабря в России выявили 30 тыс. 209 случаев коронавируса. Выздоровело за сутки 35 тыс. 794 пациента. Не удалось спасти 1 тыс. 181 человека.

  • © Статистика стопкоронавирус.рф
    © Статистика стопкоронавирус.рф
Коронавирус

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На Кубани выявили 677 случаев заражения коронавирусом. В крае уже закрыли 255 школьных классов
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