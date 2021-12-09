На Кубани выявили 677 случаев заражения коронавирусом. В крае уже закрыли 255 школьных классов
На Кубани 9 декабря зафиксировали 677 случаев заражения Covid-19. По краю на карантин закрыли 255 классов и 140 групп в детсадах
По данным кубанского опершатаба, 9 декабря в Краснодарском крае выявили 677 случаев COVID-19. Среди заболевших 399 женщин и 278 мужчин, в том числе и 60 детей.
Случаи заболевания по краю:
- Краснодар — 274;
- Динской район — 59;
- Сочи — 33;
- Северский район и Новороссийск — 23;
- Выселковский район — 20;
- Калининский, Тихорецкий и Туапсинский районы — 18;
- Каневской район — 16;
- Абинский район и Анапа — 15;
- Ейский район — 14;
- Павловский и Темрюкский районы — 13;
- Лабинский, Тимашевский, Красноармейский и Усть-Лабинский районы — 12;
- Армавир — 7;
- Геленджик, Крымский и Кущевской районы — 6;
- Приморско-Ахтарский и Славянский районы — 5;
- Белоглинский, Гулькевичский, Курганинский и Новокубанский районы — 3;
- Мостовской и Староминской районы — 2;
- Брюховецкий, Кавказский, Кореновский, Крыловской, Отрадненский и Успенский районы — 1.
Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 1857. За сутки скончались 29 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ 101 жител., на ЭКМО — 5.
В краевом оперштабе сообщили, что на Кубани нет полностью закрытых школ и детских садов, но есть закрытые группы и классы. Так, на удаленном обучении находятся 255 классов в 126 школах и 140 групп в 66 детсадах. Еще в 9 колледжах на дистанционном обучении находятся 12 групп.
На юге России и в регионах Северного Кавказа, по данным федерального оперштаба, за сутки зарегистрировали следующее число инфицированных:
- Крым — 338;
- Ростовская область — 648;
- Ставропольский край — 443;
- Севастополь — 170;
- Дагестан — 149;
- Кабардино-Балкарская Республика — 99;
- Чеченская Республика — 85;
- Северная Осетия — 80;
- Адыгея — 113;
- Ингушетия —87;
- Карачаево-Черкесская Республика — 67.
Всего на 9 декабря в России выявили 30 тыс. 209 случаев коронавируса. Выздоровело за сутки 35 тыс. 794 пациента. Не удалось спасти 1 тыс. 181 человека.