На Кубани выявили 677 случаев заражения коронавирусом. В крае уже закрыли 255 школьных классов

На Кубани 9 декабря зафиксировали 677 случаев заражения Covid-19. По краю на карантин закрыли 255 классов и 140 групп в детсадах

По данным кубанского опершатаба, 9 декабря в Краснодарском крае выявили 677 случаев COVID-19. Среди заболевших 399 женщин и 278 мужчин, в том числе и 60 детей.

Случаи заболевания по краю:

Краснодар — 274;

Динской район — 59;

Сочи — 33;

Северский район и Новороссийск — 23;

Выселковский район — 20;

Калининский, Тихорецкий и Туапсинский районы — 18;

Каневской район — 16;

Абинский район и Анапа — 15;

Ейский район — 14;

Павловский и Темрюкский районы — 13;

Лабинский, Тимашевский, Красноармейский и Усть-Лабинский районы — 12;

Армавир — 7;

Геленджик, Крымский и Кущевской районы — 6;

Приморско-Ахтарский и Славянский районы — 5;

Белоглинский, Гулькевичский, Курганинский и Новокубанский районы — 3;

Мостовской и Староминской районы — 2;

Брюховецкий, Кавказский, Кореновский, Крыловской, Отрадненский и Успенский районы — 1.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 1857. За сутки скончались 29 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ 101 жител., на ЭКМО — 5.

В краевом оперштабе сообщили, что на Кубани нет полностью закрытых школ и детских садов, но есть закрытые группы и классы. Так, на удаленном обучении находятся 255 классов в 126 школах и 140 групп в 66 детсадах. Еще в 9 колледжах на дистанционном обучении находятся 12 групп.