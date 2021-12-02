В Краснодаре назначили новых вице-мэра и начальника управления контроля и протокола
В Краснодаре 2 декабря назначили вице-мэра по вопросам строительства и начальника управления контроля и протокола. Кто эти люди?
В Краснодаре 2 декабря депутаты Гордумы на внеочередном заседании согласовали назначение Артема Аганова на должность вице-мэра по вопросам строительства и Валерии Львовой на пост начальника управления контроля и протокола.
В пресс-службе мэрии уточнили, что в должности заместителя главы Краснодара Артем Аганов будет курировать департамент строительства и департамент архитектуры и градостроительства.
Кто такой Артем Аганов?
Аганов родился в Горячем Ключе, окончил Кубанский аграрный университет.
Работает в структурах администрации Краснодара с 2009 года. Начинал работу с должности ведущего специалиста в МКУ «Управление капитального строительства».
В 2011 году стал специалистом первой категории в департаменте строительства. В дальнейшем прошёл все ступени — был ведущим специалистом, заместителем начальника отдела, начальником отдела, заместителем директора департамента строительства.
В 2017 году возглавил муниципальное казённое учреждение «Единая служба заказчика».
В мае 2019 года назначен на должность директора департамента строительства администрации Краснодара.
Награжден городской памятной медалью «За заслуги», Благодарностью главы администрации (губернатора) Краснодарского края, Почетной грамотой администрации Краснодарского края.
Кто такая Валерия Львова?
Валерия Львова окончила Кубанский государственный университет и Кубанский государственный аграрный университет.
Работала в коммерческих структурах. С 2016 года была помощником заместителя губернатора Краснодарского края, с 2017 года до настоящего времени — помощником первого заместителя губернатора Краснодарского края.