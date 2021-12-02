В Краснодаре назначили новых вице-мэра и начальника управления контроля и протокола

В Краснодаре 2 декабря назначили вице-мэра по вопросам строительства и начальника управления контроля и протокола. Кто эти люди?

В Краснодаре 2 декабря депутаты Гордумы на внеочередном заседании согласовали назначение Артема Аганова на должность вице-мэра по вопросам строительства и Валерии Львовой на пост начальника управления контроля и протокола.

В пресс-службе мэрии уточнили, что в должности заместителя главы Краснодара Артем Аганов будет курировать департамент строительства и департамент архитектуры и градостроительства.