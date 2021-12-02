В Геленджике трем зеленым зонам присвоили статус особо охраняемых природных территорий

Пост об этом появился в телеграм-канале мэра Геленджика Алексея Богодистова. Он рассказал, что статус особо охраняемых природных территорий местного значения закрепили за тремя участками: речь о массиве на территории Голубой Бухты, сквере «Старушка» и зеленой территории в конце улицы Островского. Эти участки изъяты из хозяйственного пользования, для них установлен режим особой охраны.



«Сделали это для того, чтобы многолетние деревья и кустарники были неприкосновенны на территории курорта, чтобы зеленые массивы сохранили свое назначение. Особую ценность там представляют многолетние пицундские сосны, которые выделяют в воздух полезные для здоровья человека фитонциды», — объяснил мэр.



Как сообщали Юга.ру, в ноябре администрация Геленджика спросила у жителей, на что потратить курортный сбор. В инстаграме ей ответили: «На борьбу с генпланом и приют для животных».