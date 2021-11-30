На Кубани сохраняется штормовое предупреждение. Водителей предупредили о рисках на дорогах

В Краснодарском крае 30 ноября ожидаются дожди и сильный ветер

В Краснодаре по данным сервиса «Яндекс.Погода» днем 30 ноября температура воздуха прогреется до 14 °С. Во второй половине дня будет дождь. Ветер юго-западный с порывами до 10 м/с. Ночью скорость усилится до 16 м/с.

В краевом гидрометцентре обещают на Кубани дожди, местами пройдут ливни с грозой. Температура воздуха днем 10-15 °С, ночью 8-13 °С. Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, отдельные порывы 23-28 м/с.

До конца суток сохраняется штормовое предупреждение. На участке от Анапы до Магри возможно формирование смерчей над морем.