На Кубани сохраняется штормовое предупреждение. Водителей предупредили о рисках на дорогах

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

В Краснодарском крае 30 ноября ожидаются дожди и сильный ветер

В Краснодаре по данным сервиса «Яндекс.Погода» днем 30 ноября температура воздуха прогреется до 14 °С. Во второй половине дня будет дождь. Ветер юго-западный с порывами до 10 м/с. Ночью скорость усилится до 16 м/с.

В краевом гидрометцентре обещают на Кубани дожди, местами пройдут ливни с грозой. Температура воздуха днем 10-15 °С, ночью 8-13 °С. Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, отдельные порывы 23-28 м/с.

До конца суток сохраняется штормовое предупреждение. На участке от Анапы до Магри возможно формирование смерчей над морем. 

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В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что в Ейске и Темрюке ожидается очень сильный южный и юго-западный ветер 20-25 м/с, местами 30-32 м/с.

Из-за непогоды возможны подтопления участков дорог, падения на проезжую часть деревьев, активизация оползней и селей. Дополнительные затруднения движения могут случится на участках трассы А-147 Джубга — Сочи в Лазаревском районе Сочи. Там сейчас проводят дорожные работы, сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

Дороги Погода Штормовые предупреждения

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