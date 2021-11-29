В Краснодаре на участке улицы Суворова запретят левый поворот

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы администрации Краснодара
    © Фото пресс-службы администрации Краснодара

2 декабря на участке улицы Суворова в Краснодаре запретят левый поворот в районе дома № 2/2

В мэрии Краснодара предупредили водителей об изменении схемы движения на улице Суворова около Тракторного переулка. В ночь на 2 декабря в районе Суворова, 2/2, если двигаться в сторону Ставропольской, запретят левый поворот.

По мнению чиновников, запрет поворота поможет повысить безопасность дорожного движения на этом участке дороги. Там установят дополнительные знаки.

  • © Фото пресс-службы администрации Краснодара
    © Фото пресс-службы администрации Краснодара

Со 2 декабря для поворота на данный участок нужно будет использовать разворот на улице Захарова — в районе пересечения с улицей Станкостроительной, сообщили в мэрии.

Ранее Юга.ру писали, что улице Северной в Краснодаре с 27 по 29 ноября и с 4 по 6 декабря частично ограничат движение транспорта. Рабочие будут укладывать там сети водоснабжения.

Дороги Краснодар Транспорт

Новости

В Краснодаре на участке улицы Суворова запретят левый поворот
Курсанты Краснодарского военного училища записали клип в поддержку друга, заболевшего раком
В Краснодаре два человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
Жители Кубани оставили сотни комментариев против QR-кодов перед прямой линией губернатора
В первый день зимы на Кубани похолодает на 10 градусов
СМИ написали об уходе с поста вице-мэра Краснодара Артема Доронина. Так ли это?

Лента новостей

В парке «Краснодар» впервые поставили новогоднюю елку
Сегодня, 15:40
В парке «Краснодар» впервые поставили новогоднюю елку
Электромобили, чат-боты и экологичное инвестирование
Сегодня, 15:47 Партнерский
Электромобили, чат-боты и экологичное инвестирование
Росбанк рассказал о планах развития до 2025 года
В сети заговорили о переименовании QR-кодов. А вы бы как назвали?

ответить и посмотреть результаты

Реклама на сайте