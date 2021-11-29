В Краснодаре на участке улицы Суворова запретят левый поворот

2 декабря на участке улицы Суворова в Краснодаре запретят левый поворот в районе дома № 2/2

В мэрии Краснодара предупредили водителей об изменении схемы движения на улице Суворова около Тракторного переулка. В ночь на 2 декабря в районе Суворова, 2/2, если двигаться в сторону Ставропольской, запретят левый поворот.

По мнению чиновников, запрет поворота поможет повысить безопасность дорожного движения на этом участке дороги. Там установят дополнительные знаки.