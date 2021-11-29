В Краснодаре на участке улицы Суворова запретят левый поворот
2 декабря на участке улицы Суворова в Краснодаре запретят левый поворот в районе дома № 2/2
В мэрии Краснодара предупредили водителей об изменении схемы движения на улице Суворова около Тракторного переулка. В ночь на 2 декабря в районе Суворова, 2/2, если двигаться в сторону Ставропольской, запретят левый поворот.
По мнению чиновников, запрет поворота поможет повысить безопасность дорожного движения на этом участке дороги. Там установят дополнительные знаки.
Со 2 декабря для поворота на данный участок нужно будет использовать разворот на улице Захарова — в районе пересечения с улицей Станкостроительной, сообщили в мэрии.
Ранее Юга.ру писали, что улице Северной в Краснодаре с 27 по 29 ноября и с 4 по 6 декабря частично ограничат движение транспорта. Рабочие будут укладывать там сети водоснабжения.