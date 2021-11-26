Кубанские власти планируют потратить 5 млн рублей на празднование Дня прокуратуры

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, Юга.ру
    © Елена Синеок, Юга.ру

Администрация Кубани готова потратить 5 млн рублей на празднование Дня прокуратуры в январе 2022 года

На сайте госзакупок администрация Краснодарского края разместила тендер на проведение мероприятий, посвященных 300-летию прокуратуры в январе 2022 года, сообщило издание «Протокол».

На праздник чиновники готовы потратить 5 млн 159 тыс. рублей. В это стоимость входят баннеры от 140 тыс. рублей, объемные световые буквы и цифры за 470 тыс. рублей, светодиодный экран стоимостью 195 тыс. рублей и букеты цветов на 100 тыс. рублей.

Кроме того, программа театрализованного представления с вокальными и хореографическими номера обойдется властям в 1,5 млн рублей. Еще более миллиона рублей потратят на монтаж светодиодного экрана. 

Разместили тендер на сайте 24 ноября. Отправлять заявки можно до 2 декабря. На момент выхода новости определение поставщика отменено. 

  • © Скриншот с сайта госзакупкок, zakupki.gov.ru
    © Скриншот с сайта госзакупкок, zakupki.gov.ru
Праздники Прокуратура

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Кубанские власти планируют потратить 5 млн рублей на празднование Дня прокуратуры
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