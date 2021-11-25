Сбер показал умные технологии на выставке растениеводства в Краснодаре

Партнерский Краснодарский край

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  • © Изображение пресс-службы Сбербанка
    © Изображение пресс-службы Сбербанка

23–26 ноября в Краснодаре проходит 28-я Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки продукции растениеводства «ЮГАГРО-2021»

Событие собрало более 640 компаний и агрохолдингов из 25 стран, а также представителей бизнеса и власти, технологических лидеров и поставщиков услуг, заинтересованных в обсуждении актуальных вопросов агропромышленного комплекса (АПК).

Одним из участников диалога выступил Сбер. Его цель — презентовать финансовые, технологические и экспертные решения банка и возможности экосистемы. Также представители компании проводят встречи с руководством региональных аграрных ведомств и лидерами рынка.

«ЮФО и СКФО производят около половины урожая всех зерновых и зернобобовых культур РФ. Именно в АПК работает треть корпоративного кредитного портфеля Юго-Западного банка — 185 млрд рублей. Сегодня нам важна не только прямая финансовая поддержка сельского хозяйства, но и совместный поиск возможностей качественного отраслевого роста, трансформация бизнес-моделей партнеров и выход на новый уровень», — объяснила заместитель председателя Юго-Западного Сбербанка Ирина Ткаченко.

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«Главные темы деловой программы «ЮГАГРО-2021» — инновации, экспорт и рост производства — полностью созвучны деловой повестке Сбера. В последние годы наши экспертные компетенции и разработки в области лизинга, искусственного интеллекта, беспилотные и роботизированные программы и информационно-аналитические ресурсы все больше востребованы в логистических и экспортно ориентированных инфраструктурных проектах, повышении производительности труда аграриев. Уже порядка 20 крупных компаний АПК в зоне Юго-Западного банка пользуются продуктами экосистемы Сбера. И их число растет, потому что роль технологий в развитии АПК огромна. Мы рассчитываем, что форум «ЮГАГРО-2021» с нашим участием ускорит этот рост», — заключила топ-менеджер.

Увидеть и оценить новинки экосистемы Сбера, его финансовые сервисы и продукты направления «Сбер Страховой брокер», а также обсудить с отраслевыми экспертами сотрудничество можно до окончания выставки 26 ноября.

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