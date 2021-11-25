Сбер показал умные технологии на выставке растениеводства в Краснодаре

23–26 ноября в Краснодаре проходит 28-я Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки продукции растениеводства «ЮГАГРО-2021»

Событие собрало более 640 компаний и агрохолдингов из 25 стран, а также представителей бизнеса и власти, технологических лидеров и поставщиков услуг, заинтересованных в обсуждении актуальных вопросов агропромышленного комплекса (АПК).

Одним из участников диалога выступил Сбер. Его цель — презентовать финансовые, технологические и экспертные решения банка и возможности экосистемы. Также представители компании проводят встречи с руководством региональных аграрных ведомств и лидерами рынка.

«ЮФО и СКФО производят около половины урожая всех зерновых и зернобобовых культур РФ. Именно в АПК работает треть корпоративного кредитного портфеля Юго-Западного банка — 185 млрд рублей. Сегодня нам важна не только прямая финансовая поддержка сельского хозяйства, но и совместный поиск возможностей качественного отраслевого роста, трансформация бизнес-моделей партнеров и выход на новый уровень», — объяснила заместитель председателя Юго-Западного Сбербанка Ирина Ткаченко.