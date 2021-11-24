На Кубани за сутки коронавирусом заразились более 800 человек, каждый четвертый случай — в Краснодаре
24 ноября, по официальным данным, в Краснодарском крае инфекцию нашли у 830 человек. За сутки скончались 60 пациентов
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, самому младшему пациенту, у которого нашли инфекцию, исполнилось четыре месяца, самому старшему — 92 года.
Данные о новых случаях в муниципалитетах края:
- Краснодар — 212;
- Новороссийск — 69;
- Сочи — 66;
- Динской район — 54;
- Тимашевский район — 47;
- Геленджик — 32;
- Ейский район — 26;
- Анапа и Брюховецкий район — по 24;
- Северский район — 20;
- Тихорецкий и Кореновский районы — по 17;
- Лабинский район — 16;
- Усть-Лабинский и Староминский районы — по 15;
- Крыловский, Славянский и Апшеронский — по 14;
- Каневской и Отрадненский районы — по 11;
- Абинский район — 10;
- Ленинградский и Белореченский — по 9;
- Армавир и Новопокровский район — по 8;
- Туапсинский и Курганинский — по 7;
- Крымский, Мостовский, Кущевский и Темрюкский районы — по 6;
- Тбилисский и Белоглинский районы — по 5;
- Кавказский район — 4;
- Успенский и Гулькевичский районы — по 3;
- Горячий Ключ, Выселковский, Калининский и Красноармейский районы — по 2;
- Приморско-Ахтарский и Новокубанский районы — по 1.
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Официально в регионе за весь период пандемии подтвердилось 94 тыс. 403 случая инфекции, 67 тыс. 112 человек вылечились, 8 тыс. 645 пациентов скончались, за последние стуки — 50 человек.
Лечение в больницах проходят 5 тыс. 507 человек, на дому — 29 тыс. 223 человека.
На юге России и в регионах Северного Кавказа, по данным федерального оперштаба, за сутки зарегистрировали следующее число инфицированных:
- Крым — 702;
- Ростовская область — 644;
- Ставропольский край — 527;
- Севастополь — 301;
- Дагестан — 210;
- Кабардино-Балкарская Республика — 120;
- Чечня — 103;
- Северная Осетия — 95;
- Адыгея — 92;
- Карачаево-Черкесская Республика — 84;
- Ингушетия — 83.
Ранее Юга.ру писали, что кубанские медики подписали открытое письмо известным антипрививочникам и политикам с предложением погулять по ковидным госпиталям. Авторы письма просят влиятельных людей и лидеров мнений, которые на большую аудиторию высказывают свое негативное отношение к прививкам, поменять позицию.