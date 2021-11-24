На Кубани за сутки коронавирусом заразились более 800 человек, каждый четвертый случай — в Краснодаре

24 ноября, по официальным данным, в Краснодарском крае инфекцию нашли у 830 человек. За сутки скончались 60 пациентов

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, самому младшему пациенту, у которого нашли инфекцию, исполнилось четыре месяца, самому старшему — 92 года.

Данные о новых случаях в муниципалитетах края:

Официально в регионе за весь период пандемии подтвердилось 94 тыс. 403 случая инфекции, 67 тыс. 112 человек вылечились, 8 тыс. 645 пациентов скончались, за последние стуки — 50 человек.

Лечение в больницах проходят 5 тыс. 507 человек, на дому — 29 тыс. 223 человека.