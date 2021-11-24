На Кубани за сутки коронавирусом заразились более 800 человек, каждый четвертый случай — в Краснодаре

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

24 ноября, по официальным данным, в Краснодарском крае инфекцию нашли у 830 человек. За сутки скончались 60 пациентов

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, самому младшему пациенту, у которого нашли инфекцию, исполнилось четыре месяца, самому старшему — 92 года.

  • © Фото yandex.ru
    © Фото yandex.ru

Данные о новых случаях в муниципалитетах края:

  • Краснодар — 212;
  • Новороссийск — 69;
  • Сочи — 66;
  • Динской район — 54;
  • Тимашевский район — 47;
  • Геленджик — 32;
  • Ейский район — 26;
  • Анапа и Брюховецкий район — по 24;
  • Северский район — 20;
  • Тихорецкий и Кореновский районы — по 17;
  • Лабинский район — 16;
  • Усть-Лабинский и Староминский районы — по 15;
  • Крыловский, Славянский и Апшеронский — по 14;
  • Каневской и Отрадненский районы — по 11;
  • Абинский район — 10;
  • Ленинградский и Белореченский — по 9;
  • Армавир и Новопокровский район — по 8;
  • Туапсинский и Курганинский — по 7;
  • Крымский, Мостовский, Кущевский и Темрюкский районы — по 6;
  • Тбилисский и Белоглинский районы — по 5;
  • Кавказский район — 4;
  • Успенский и Гулькевичский районы — по 3;
  • Горячий Ключ, Выселковский, Калининский и Красноармейский районы — по 2;
  • Приморско-Ахтарский и Новокубанский районы — по 1.
  • © Фото yandex.ru
    © Фото yandex.ru

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Официально в регионе за весь период пандемии подтвердилось 94 тыс. 403 случая инфекции, 67 тыс. 112 человек вылечились, 8 тыс. 645 пациентов скончались, за последние стуки — 50 человек.

Лечение в больницах проходят 5 тыс. 507 человек, на дому — 29 тыс. 223 человека.

На юге России и в регионах Северного Кавказа, по данным федерального оперштаба, за сутки зарегистрировали следующее число инфицированных:

  • Крым — 702;
  • Ростовская область — 644;
  • Ставропольский край — 527;
  • Севастополь — 301;
  • Дагестан — 210;
  • Кабардино-Балкарская Республика — 120;
  • Чечня — 103;
  • Северная Осетия — 95;
  • Адыгея — 92;
  • Карачаево-Черкесская Республика — 84;
  • Ингушетия — 83.

Ранее Юга.ру писали, что кубанские медики подписали открытое письмо известным антипрививочникам и политикам с предложением погулять по ковидным госпиталям. Авторы письма просят влиятельных людей и лидеров мнений, которые на большую аудиторию высказывают свое негативное отношение к прививкам, поменять позицию.

Здравоохранение Коронавирус Краснодар Медицина

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