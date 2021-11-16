На Кубани из школьного автобуса выгнали ребенка за то, что он был без маски

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта krasobr.ru
    © Фото с сайта krasobr.ru

15 ноября ученика школы №37 в станице Алексеевской Тихорецкого района отказались везти домой без маски. Сам мальчик живет в хуторе Краснооктябрьском, расстояние между населенными пунктами — 8 км

По словам мамы мальчика, 15 ноября ее ребенка отказались везти из школы домой, потому что он был без маски. Причем его тогда без проблем довезли в школу, которая находится в соседнем населенном пункте, на школьном автобусе. При этом сама семья не против масок, просто в тот день ее у ребенка не оказалось. После обеда, когда школьники уже садились в автобус, учитель отказался пускать мальчика в салон. Денег на обратную дорогу у него не было, поэтому домой он пошел пешком.

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Станицу Алексеевскую и хутор Краснооктябрьский связывает автомобильная дорога, на которой нет тротуаров и пешеходных переходов. Поэтому мальчик шел домой по обочине.

В самой школе объяснили это тем, что в общественном транспорте регулярно проводятся рейды, проверяют соблюдение масочного режима. Поэтому водителю мог грозить штраф, за перевозку ребенка без маски.

В управлении образования Тихорецкого района сообщили, что провели проверку. Оказалось, что учитель действовал согласно распоряжению директора. После проверки руководству школы грозит выговор, сообщает «Комсомольская правда».

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