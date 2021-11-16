На Кубани из школьного автобуса выгнали ребенка за то, что он был без маски

15 ноября ученика школы №37 в станице Алексеевской Тихорецкого района отказались везти домой без маски. Сам мальчик живет в хуторе Краснооктябрьском, расстояние между населенными пунктами — 8 км

По словам мамы мальчика, 15 ноября ее ребенка отказались везти из школы домой, потому что он был без маски. Причем его тогда без проблем довезли в школу, которая находится в соседнем населенном пункте, на школьном автобусе. При этом сама семья не против масок, просто в тот день ее у ребенка не оказалось. После обеда, когда школьники уже садились в автобус, учитель отказался пускать мальчика в салон. Денег на обратную дорогу у него не было, поэтому домой он пошел пешком.

Станицу Алексеевскую и хутор Краснооктябрьский связывает автомобильная дорога, на которой нет тротуаров и пешеходных переходов. Поэтому мальчик шел домой по обочине.

В самой школе объяснили это тем, что в общественном транспорте регулярно проводятся рейды, проверяют соблюдение масочного режима. Поэтому водителю мог грозить штраф, за перевозку ребенка без маски.