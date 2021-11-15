В первый рабочий день недели в Краснодаре будет тепло и сухо, а в Новороссийске — сильный ветер

По данным Краснодарского гидрометцентра, в первый рабочий день недели в кубанской столице будет переменная облачность и преимущественно без осадков, — за 12 часов выпадет до 0,2 мм. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, а воздух прогреется до 8-10 °C.

В целом по краю ожидается 6-11 °C, в горах чуть прохладнее — 2-7 °C. Может пройти небольшой дождь, в отдельных районах прогнозируется утренний туман. Ветер 5-10 м/с, местами порывы достигнут 12-14 м/с.

На Черноморском побережье преимущественно без осадков. Температура воздуха днем 9-14 °C, в южной части края столбики термометров поднимутся до 12-17 °C.

Ветер 12-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Сильный ветер ждет жителей Новороссийска: днем будет до 12-17 м/с, порывы достигнут 20-25 м/с.