На Кубани детям не будут продавать зажигалки

Краснодарский край

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  • © Фото MD Shahjehan, pixabay.com
    © Фото MD Shahjehan, pixabay.com

С 14 ноября на Кубани будет действовать закон, запрещающий продавать детям товары со сжиженным углеродным газом

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил ввести закон, который запретит продавать товары со сжиженным газом детям. Под запрет попали бытовые туристские плиты, зажигалки и заправки для них.

Теперь при продаже подобного товара продавцы обязаны спрашивать паспорт у покупателей. За продажу таких товаров лицам, не достигших 18 лет, будет административная ответственность. Штраф для составляет 5 тысяч рублей, должностных лиц — от 9 до 15 тысяч рублей, юридических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей.

Закон вступает в силу с 14 ноября. Его ввели для борьбы со сниффингом. Это новая форма токсикомании среди подростков.

Дети Закон

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