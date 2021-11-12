Главой Красноармейского района снова стал Юрий Васин

В Красноармейском районе главой снова назначили Юрия Васина. Он занимает этот пост уже 10 лет

В Красноармейском районе 11 ноября депутаты Совета муниципального образования переизбрали Юрия Васина на пост главы района. На церемонии присутствовал замглавы Кубани Игорь Чагаев. Он поздравил Васина с вступлением в должность.

Чагаев отметил, что за годы руководства Васин закрепил многолетние успехи аграриев района, а команда муниципалитета сделала многое для привлечения инвестиций в экономику.

В ответ глава района поблагодарил Чагаева и жителей района за поддержку:

«У нас накоплен большой опыт слаженной совместной работы представительной и исполнительной власти, органов местного самоуправления, бизнеса, общественных организаций, мы постоянно чувствуем внимание и поддержку краевой и федеральной власти. А значит, у нас с вами получится реализовать все планы».