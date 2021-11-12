Главой Красноармейского района снова стал Юрий Васин
В Красноармейском районе главой снова назначили Юрия Васина. Он занимает этот пост уже 10 лет
В Красноармейском районе 11 ноября депутаты Совета муниципального образования переизбрали Юрия Васина на пост главы района. На церемонии присутствовал замглавы Кубани Игорь Чагаев. Он поздравил Васина с вступлением в должность.
Чагаев отметил, что за годы руководства Васин закрепил многолетние успехи аграриев района, а команда муниципалитета сделала многое для привлечения инвестиций в экономику.
В ответ глава района поблагодарил Чагаева и жителей района за поддержку:
«У нас накоплен большой опыт слаженной совместной работы представительной и исполнительной власти, органов местного самоуправления, бизнеса, общественных организаций, мы постоянно чувствуем внимание и поддержку краевой и федеральной власти. А значит, у нас с вами получится реализовать все планы».
Кто такой Юрий Васин?
Васин родился в 1963 году в станице Ивановской Красноармейского района. В 1985 году окончил Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт и стал инженерном-гидротехником.
Трудовую деятельность начал в 1985 году в должности помощника мастера производственного участка Волоколамской ПМК «Водстрой», работал мастером треста и главным инженером в жилищно-коммунальном хозяйстве Красноармейского района.
В 2000 году стал начальником управления по социально-инженерной инфраструктуре администрации Красноармейского района. В 2001 занял должность замглавы района. Затем в 2007 его назначили начальником жилищно-коммунального хозяйства, а в 2010 исполняющим обязанности главы. В 2011 занял пост главы района.