Администрацию Ейска оштрафовали на 200 тыс. рублей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

8 ноября в пресс-службе судебных приставов рассказали о двух штрафах, которые придется заплатить администрации Ейска

В пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю сообщили Юга.ру, что администрация Ейского городского поселения не выполнила требования исполнительных производств, которые возбудили судебные приставы.

Так, в первом случае чиновники должны были устранить нарушения в области пожарной безопасности и привести в рабочее состояние наружные противопожарные источники водоснабжения в двух микрорайонах: «Поле слез» и «Поле чудес».

Согласно требованиям второго исполнительного листа, администрации полагалось устранить нарушения в области обеспечения экологической безопасности и инициировать разработку документации, необходимой для строительства системы централизованного водоотведения.

Так как требования не были выполнены, администрации Ейска придется заплатить двойной штраф. В общей сложности приставы собираются взыскать свыше 200 тыс. рублей.

Редакция Юга.ру запросила комментарий пресс-службы местной администрации с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ейский район Судебные приставы

Новости

Администрацию Ейска оштрафовали на 200 тыс. рублей
В Краснодаре составили свыше 1 тыс. протоколов за нарушение антиковидных правил
В Сочи девушка упала с обрыва после столкновения с иномаркой
Исполняющий обязанности главы Краснодара Андрей Алексеенко посетил строящийся детский сад в «Губернском»
Из-за фронтальных разделов погода на Кубани в начале недели испортится
На Кубани минувшей ночью случилось два лесных пожара

Лента новостей

Как сейчас выглядит будущий микрорайон Краснодара на 200 тысяч жителей?
5 ноября, 19:05
Как сейчас выглядит будущий микрорайон Краснодара на 200 тысяч жителей?
Показываем Знаменский и Новознаменский с высоты птичьего полета
Станет ли Краснодар цифровым городом?
Сегодня, 08:50
Станет ли Краснодар цифровым городом?
Интервью с топ‑менеджером Schneider Electric
Когда перерыв на игры сборных — очень кстати
Вчера, 14:20
Когда перерыв на игры сборных — очень кстати
Артур Каратай — об очередном поражении ФК «Краснодар»

Реклама на сайте