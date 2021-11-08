Администрацию Ейска оштрафовали на 200 тыс. рублей

8 ноября в пресс-службе судебных приставов рассказали о двух штрафах, которые придется заплатить администрации Ейска

В пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю сообщили Юга.ру, что администрация Ейского городского поселения не выполнила требования исполнительных производств, которые возбудили судебные приставы.

Так, в первом случае чиновники должны были устранить нарушения в области пожарной безопасности и привести в рабочее состояние наружные противопожарные источники водоснабжения в двух микрорайонах: «Поле слез» и «Поле чудес».

Согласно требованиям второго исполнительного листа, администрации полагалось устранить нарушения в области обеспечения экологической безопасности и инициировать разработку документации, необходимой для строительства системы централизованного водоотведения.

Так как требования не были выполнены, администрации Ейска придется заплатить двойной штраф. В общей сложности приставы собираются взыскать свыше 200 тыс. рублей.

Редакция Юга.ру запросила комментарий пресс-службы местной администрации с просьбой прокомментировать ситуацию.