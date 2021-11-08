Исполняющий обязанности главы Краснодара Андрей Алексеенко посетил строящийся детский сад в «Губернском»

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы компании «ЮгСтройИнвест»
    © Фото пресс-службы компании «ЮгСтройИнвест»

Исполняющий обязанности главы города Краснодара Андрей Алексеенко в рамках рабочей поездки посетил микрорайон «Губернский». Он побывал на стройплощадке нового детского сада-яслей

Андрей Алексеенко ознакомился с проектом и обсудил с застройщиком ход работ и сроки сдачи объекта. Новый детский сад, рассчитанный на 300 мест, включая ясельные группы, будет оснащён с учётом передовых образовательных стандартов. Сдача запланирована на осень 2022 года.

При проектировании застройщик уделил особое внимание архитектуре здания, а также благоустройству и озеленению обширной прилегающей территории. Во дворе расположатся 16 детских и 2 спортивных площадки.

«Губернский» является одним из самых социально развитых районов Краснодара. Здесь уже работает школа и детские сады. Этот садик — третий по счету, он станет одним из самых больших и современных в микрорайоне. К строительству детского сада привлечены лучшие бригады, работы ведут самые квалифицированные рабочие. Хочется, чтобы этот детский сад вызывал у взрослых и у детишек только позитивные эмоции, — прокомментировал строительство главный инженер ГК «ЮгСтройИнвест» Виталий Иванов. 

  • © Фото пресс-службы компании «ЮгСтройИнвест»
    © Фото пресс-службы компании «ЮгСтройИнвест»

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За 18 лет работы ГК «ЮгСтройИнвест» возвела 209 жилых домов и продолжает активно развивать социальную инфраструктуру своих микрорайонов, построив уже 20 социальных объектов в трёх городах — Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону.

Андрей Алексеенко ГК «ЮгСтройИнвест» Дети Детские сады Краснодар Строительство

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