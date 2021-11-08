Исполняющий обязанности главы Краснодара Андрей Алексеенко посетил строящийся детский сад в «Губернском»

Андрей Алексеенко ознакомился с проектом и обсудил с застройщиком ход работ и сроки сдачи объекта. Новый детский сад, рассчитанный на 300 мест, включая ясельные группы, будет оснащён с учётом передовых образовательных стандартов. Сдача запланирована на осень 2022 года.

При проектировании застройщик уделил особое внимание архитектуре здания, а также благоустройству и озеленению обширной прилегающей территории. Во дворе расположатся 16 детских и 2 спортивных площадки.

— «Губернский» является одним из самых социально развитых районов Краснодара. Здесь уже работает школа и детские сады. Этот садик — третий по счету, он станет одним из самых больших и современных в микрорайоне. К строительству детского сада привлечены лучшие бригады, работы ведут самые квалифицированные рабочие. Хочется, чтобы этот детский сад вызывал у взрослых и у детишек только позитивные эмоции, — прокомментировал строительство главный инженер ГК «ЮгСтройИнвест» Виталий Иванов.