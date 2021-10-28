Х5 Group анонсировала подписку на продуктовые сети в Краснодаре

Кешбэк, предложения от магазинов и партнеров: краснодарцы смогут оформить подписку Пакет в торговых сетях «Пятёрочка» и «Перекрёсток»

С ноября и до конца декабря краснодарцам будут доступны три варианта подписки:

X5 Group — компания, управляющая российскими розничными сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», — 28 октября объявила о запуске подписки Пакет для широкой аудитории во всех регионах присутствия.

Среди предложений есть приятный бонус для любителей кофе: с Пакетом клиенты получат 100% стоимости горячих напитков на карту лояльности «Перекрёстка» или «Пятёрочки». А в дополнение к кофе или чаю можно взять свежую выпечку с кешбэком 20% по подписке.

В зависимости от вида подписки пользователям доступны бесплатные экспресс-доставки продуктов из магазинов без минимальной суммы заказа и 500 бонусных баллов на карту с каждой доставки через 5Post.

Кроме того, предложения не ограничиваются преимуществами в торговых сетях и онлайн-сервисах X5 Group. В любой Пакет включены предложения и от партнеров. К примеру, бесплатный доступ к СберЗвуку и скидка 20% на анализы в «Инвитро».

Познакомиться со всеми предложениями и выбрать подходящий Пакет можно на сайте. Далее нужно зарегистрироваться или авторизоваться в системе с помощью Х5ID, оплатить подписку согласно выбранному тарифу. Пользоваться ей могут все члены семьи, предъявляя штрихкод из мобильного приложения или физическую карту лояльности на кассе.

«Х5 запускает пилотный продукт, который объединит возможности и преимущества разных бизнесов группы — торговых сетей, онлайн-продуктов, логистического сервиса. Подписка улучшит качество жизни людей: они сэкономят от 1000 рублей на бонусах от группы и партнеров и от 2,5 часов в неделю на доставке. Это «путеводитель» покупателя на едином рынке еды», — рассказал управляющий директор Х5 Технологии Антон Мироненков.