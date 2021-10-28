В Белоглинском районе назначили нового главу

27 октября в селе Белая Глина прошло торжественное мероприятие, посвященное вступлению Олега Ефимова в должность главы Белоглинского района. На церемонии присутствовал руководитель департамента по обеспечению деятельности мировых судей Краснодарского края Олег Буцкий. Он поздравил нового главу района от имени губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Ефимов сменил на посту Александра Коклина, который руководил Белоглинским районом с 2006 года. Новый глава поблагодарил депутатов районного совета и местных жителей за избрание на должность.

«На меня возложена ответственность за развитие района, за судьбы и интересы жителей. Задачи, которые передо мной стоят, — сохранить и приумножить достигнутое, развивать инвестиционную привлекательность, участвовать в национальных проектах. Постараюсь применить все силы и знания, чтобы оправдать ожидания», — сказал Олег Ефимов.

Кто такой Олег Ефимов?

Родился в селе Белая Глина. Окончил Новочеркасскую государственную мелиоративную академию с квалификацией инженера. Член партии «Единая Россия».

Начал карьеру с должности слесаря в МУП «Тепловые сети». В 2007 году стал начальником пожарной части по Белоглинскому району. В 2011 году попал в администрацию района, был ведущим специалистом по отделу строительства. В 2019 году занял должность заместителя главы Белоглинского района по вопросам транспорта, связи, дорог, строительства и ЖКХ.