Стало известно, какие здания пострадали в Новороссийске при взырве бомбы

Напомним, 20 октября стало известно , что в море у Новороссийска уничтожили бомбу со времен Великой Отечественной войны. Позже появились сообщения о том, что из-за взрыва у жителей в Мысхако пострадали заборы домов и повыбивало окна.

Авиабомбу со времен Великой Отечественной войны нашли водолазы недалеко от берега. Они проверяли дно после того, как уничтожили похожий снаряд. От ударной волны пострадали пять домов и гостиница, написали в телеграме «Кубань 24».

«Новороссийский рабочий» сообщил, что по словам саперов, впервые за многие годы они наблюдали взрыв такой мощности. Предыдущий боеприпас, который уничтожили в этом районе, взорвался совсем тихо.

По факту повреждения домов и гостиницы после взрыва начала проверку прокуратура Новороссийска. В ведомстве выяснят, насколько профессиональными и верными были действия тех, кто обеспечивал и организовывал операцию по обезвреживанию авиабомбы.