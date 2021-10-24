Стало известно, какие здания пострадали в Новороссийске при взырве бомбы

Краснодарский край

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Прокуратура Новороссийска проведет проверку по факту повреждения домов после взрыва авиабомбы

Напомним, 20 октября стало известно, что в море у Новороссийска уничтожили бомбу со времен Великой Отечественной войны. Позже появились сообщения о том, что из-за взрыва у жителей в Мысхако пострадали заборы домов и повыбивало окна. 

Авиабомбу со времен Великой Отечественной войны нашли водолазы недалеко от берега. Они проверяли дно после того, как уничтожили похожий снаряд. От ударной волны пострадали пять домов и гостиница, написали в телеграме «Кубань 24».

«Новороссийский рабочий» сообщил, что по словам саперов, впервые за многие годы они наблюдали взрыв такой мощности. Предыдущий боеприпас, который уничтожили в этом районе, взорвался совсем тихо. 

По факту повреждения домов и гостиницы после взрыва начала проверку прокуратура Новороссийска. В ведомстве выяснят, насколько профессиональными и верными были действия тех, кто обеспечивал и организовывал операцию по обезвреживанию авиабомбы.

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Стало известно, какие здания пострадали в Новороссийске при взырве бомбы
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