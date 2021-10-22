В Армавире выбрали мэра города. Третий раз подряд им стал Андрей Харченко

Краснодарский край

Распечатать

Андрей Харченко стал мэром Армавира третий раз подряд

22 октября в Армавире депутаты Совета муниципального образования переизбрали главу города. Третий раз подряд им стал Андрей Харченко.

Заместитель губернатора Кубани Игорь Чагаев поздравил главу города и отметил его заслуги в работе:

«Город укрепил промышленный и инвестиционный потенциал, набрал хорошие темпы в реализации национальных проектов и краевых программ. Важно, чтобы муниципалитет и впредь оставался одним из самых экономически устойчивых и благоустроенных на Кубани».

Первый раз Харченко назначили главой Армавира в 2011 году, когда бывший мэр Сергей Геращенко досрочно ушел в отставку по собственному желанию. Тогда главу избрали путем голосования горожан.

Кто такой Андрей Харченко?

Харченко родился в 1970 году в Армавире. В 2007 году окончил КубГТУ по специальности технология машиностроения. В 2014 году окончил магистратуру в РГСУ по специальности государственное и муниципальное управление.

Работать в администрации Армавира начал в 2006 году. До 2009 года занимал должность замглавы по вопросам городского хозяйства.

В августе 2009 года стал первым замглавы Армавира. С 2011 года занимает пост главы города.

Армавир

Новости

В Армавире выбрали мэра города. Третий раз подряд им стал Андрей Харченко
СК возбудил новые уголовные дела из-за взяток, которые брали сотрудники Роспотребнадзора в Краснодарском крае
Вице-мэр Краснодара Доронин подал в суд из-за обвинения журналистки в причастности к кипрским офшорам — СМИ
Как будут летать самолеты на курорты Кубани в нерабочую неделю и закроют ли границы? Рассказываем
В мэрии Краснодара проходят обыски
Помните, экс-мэр Краснодара обещал отремонтировать колоннаду в Чистяковской роще? Оказалось, это не так просто сделать

Лента новостей

Шпионский Краснодар, прогулка на сапах по реке, новая профессия
Сегодня, 12:13
Шпионский Краснодар, прогулка на сапах по реке, новая профессия
9 идей, куда пойти с ребенком в Краснодаре
Всероссийская перепись населения
20 октября, 08:20
Всероссийская перепись населения
Как пройти перепись онлайн, зачем это вообще нужно, как отличить переписчика и как указать свою национальность
QR-коды, нерабочие дни и ограничение массовых мероприятий
Вчера, 16:28
QR-коды, нерабочие дни и ограничение массовых мероприятий
Какие антиковидные меры вводят на Кубани и когда

Реклама на сайте