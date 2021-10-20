В Краснодаре будут судить сотрудника минприроды края за то, что он предлагал карьерный рост

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Краснодарский край

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20 октября Следственный комитет направил в суд обвинительный приговор в отношении бывшего сотрудника минприроды Кубани

Напомним, в сентябре прошлого года Следственный комитет Кубани возбудил уголовное дело против сотрудника министерства природных ресурсов края. 

По данным следствия, начальник отдела федерального государственного лесного надзора минприроды Краснодарского края решил получить деньги от директора Новороссийского лесничества и потребовал 500 тыс. рублей за льготы и преимущества по службе. Директор лесничества сообщил об этом в следственный комитет. Во время передачи денег начальника лесного надзора задержали, но он пытался избавиться от взятки.  

Против чиновника возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере). Суд заключил его под стражу. 

20 октября в пресс-службе Следственного комитета сообщили о завершении расследования. Следствие собрало достаточно доказательств и уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд. 

Бывший начальник лесного надзора все еще находится под стражей, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Юга.ру писали, что в феврале чиновник минприроды Кубани рассказал о взятках судьям и назвал их фамилии.

Взятка Краснодар Лесное хозяйство Министерство природных ресурсов и экологии РФ Следственный комитет Суд

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