В Краснодаре будут судить сотрудника минприроды края за то, что он предлагал карьерный рост

Напомним, в сентябре прошлого года Следственный комитет Кубани возбудил уголовное дело против сотрудника министерства природных ресурсов края.

По данным следствия, начальник отдела федерального государственного лесного надзора минприроды Краснодарского края решил получить деньги от директора Новороссийского лесничества и потребовал 500 тыс. рублей за льготы и преимущества по службе. Директор лесничества сообщил об этом в следственный комитет. Во время передачи денег начальника лесного надзора задержали, но он пытался избавиться от взятки.

Против чиновника возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере). Суд заключил его под стражу.