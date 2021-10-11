В Анапе будут судить женщину, которая обманула земляков на 20 млн рублей

Предприимчивая 41-летняя жительница Анапы придумала сразу две мошеннические схемы. Сначала она разместила в интернете объявление, где предложила отдать ей личные сбережения под высокие проценты. Семеро человек откликнулись и передали ей деньги.

Еще трое попались на другое предложение. Женщина обещала помощь в оформлении права собственности на недвижимость в Анапе. При этом обвиняемая не собиралась выполнять свои обязательства и обещала вернуть деньги. Всего ей удалось получить более 20 млн рублей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Сейчас обвиняемой назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело с обвинительным приговором направили в суд. Женщине может грозить до десяти лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Юга.ру писали, что в Краснодаре будут судить участника финансовой пирамиды, который обманул людей на 837 млн рублей.