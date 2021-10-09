В центре станицы Геймановской открыли парк

Краснодарский край

Распечатать

9 октября в станице Геймановской Тбилисского района открыли парк после реконструкции

9 октября в центре станицы Геймановской состоялось торжественное открытие парка после реконструкции. В парке площадью 2,1 га установили сцену, детскую игровую площадку, лавочки, фонари, новую тротуарную плитку и высадили более 70 зеленых насаждений: деревьев, кустарников и цветов.

Парк отремонтировали в ходе программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Стоимость работ составила 13 млн рублей.

«Парк получил новую жизнь. Уверен он станет любимым местом отдыха детей и взрослых. Здесь будут делать свои первые шаги малыши, прогуливаться молодожены, проходить мероприятия, отдыхать семьи, общаться земляки. Очень важно не только воплотить этот проект в жизнь, но и сохранить», — сказал на открытии глава Тбилисского района Евгений Ильин. 

За последние годы в Тбилисском районе в рамках нацпроекта капитально отремонтировали парк имени Семыкина, парк имемни казачьего сотника Андрея Гречишкина, парки в станице Ловлинской и хуторе Северокубанском. 

Парки Тбилисский район

Новости

16-летний краснодарец построил копию московского парка «Зарядье» в Minecraft
В парке «Краснодар» закончили работу над новым объектом. Спойлер: это очень красиво!
В деле с приемными семьями из Брюховецкого района потребовали сменить судью
В список иноагентов внесли юристку, которая занимается защитой прав СМИ
В Туапсе будут судить главу налоговой за взятку в 4,5 млн рублей
В Краснодаре закроют для проезда участок проспекта Константина Образцова

Лента новостей

Прекрасный «Город спорта» будущего
Вчера, 14:21
Прекрасный «Город спорта» будущего
Как выглядит масштабная стройка спортобъектов в Краснодаре и что там вообще будет
Власти Кубани объяснили, при каких условиях введут QR‑коды для посещения общественных мест
Вчера, 17:32
Власти Кубани объяснили, при каких условиях введут QR‑коды для посещения общественных мест
В Адыгее ужесточили коронавирусные ограничения
Вчера, 10:45
В Адыгее ужесточили коронавирусные ограничения
Уже закрыли фудкорт в ТЦ «Мега»

Реклама на сайте