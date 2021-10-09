В центре станицы Геймановской открыли парк
9 октября в станице Геймановской Тбилисского района открыли парк после реконструкции
9 октября в центре станицы Геймановской состоялось торжественное открытие парка после реконструкции. В парке площадью 2,1 га установили сцену, детскую игровую площадку, лавочки, фонари, новую тротуарную плитку и высадили более 70 зеленых насаждений: деревьев, кустарников и цветов.
Парк отремонтировали в ходе программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Стоимость работ составила 13 млн рублей.
«Парк получил новую жизнь. Уверен он станет любимым местом отдыха детей и взрослых. Здесь будут делать свои первые шаги малыши, прогуливаться молодожены, проходить мероприятия, отдыхать семьи, общаться земляки. Очень важно не только воплотить этот проект в жизнь, но и сохранить», — сказал на открытии глава Тбилисского района Евгений Ильин.
За последние годы в Тбилисском районе в рамках нацпроекта капитально отремонтировали парк имени Семыкина, парк имемни казачьего сотника Андрея Гречишкина, парки в станице Ловлинской и хуторе Северокубанском.