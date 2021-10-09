В центре станицы Геймановской открыли парк

9 октября в станице Геймановской Тбилисского района открыли парк после реконструкции

9 октября в центре станицы Геймановской состоялось торжественное открытие парка после реконструкции. В парке площадью 2,1 га установили сцену, детскую игровую площадку, лавочки, фонари, новую тротуарную плитку и высадили более 70 зеленых насаждений: деревьев, кустарников и цветов.

Парк отремонтировали в ходе программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Стоимость работ составила 13 млн рублей.