В горах Сочи пройдет чемпионат России по скейтбордингу
С 15 по 16 октября на «Курорте Красная Поляна» пройдет чемпионат России по скейтбордингу в дисциплине «парк»
В турнире примут участие райдеры из 16 регионов страны, в том числе из Краснодарского края. У спортсменов есть большие шансы попасть в состав национальной команды и побороться за путевки Олимпийских игр в Париже. В первый день чемпионата состоится общая раскатка и квалификационный этап, а во второй — финалы турнира.
В числе спортсменов будут лидеры сборной России и ближайший резерв команды, победители открытого первенства РФСО «Локомотив» и участники проекта «Федеральная школа».
В женском зачете чемпионата сборную России представят: двукратная чемпионка России Лилия Суханькова, призеры национальных чемпионатов прошлых лет Александра Петрова, Александра Стаменкович и Елизавета Банникова, победительница Urban Games-2021 и призер прошлогоднего первенства Вера Навалихина. А в мужском турнире выступят двукратный чемпион России Дмитрий Двойнишников, многократный призер чемпионатов России и победитель турнира 2019 года Алишер Содыков, чемпион России Дмитрий Бравичев, серебряный призер прошлогоднего чемпионата страны Игорь Смирнов.
«Чемпионат России пройдет в одном из лучших боулов страны. К счастью, такие скейт-парки сейчас появляются во многих регионах — в Санкт-Петербурге, Самаре, Татарстане. В Краснодарском крае боул есть не только в Сочи, но и в Краснодаре. У дисциплины «парк» большой потенциал, на Олимпийских играх в Токио на подиуме стояли девочки 12–13 лет. На чемпионате России в прошлом году мы видели самый молодой подиум в истории, когда 11-летний Саша Гусев выиграл турнир среди взрослых. Гусев уже сейчас является одним из наших кандидатов на олимпийский отбор в Париже, и я уверен, что он достигнет своего спортивного расцвета к тому времени», — считает президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.