В горах Сочи пройдет чемпионат России по скейтбордингу

С 15 по 16 октября на «Курорте Красная Поляна» пройдет чемпионат России по скейтбордингу в дисциплине «парк»

В турнире примут участие райдеры из 16 регионов страны, в том числе из Краснодарского края. У спортсменов есть большие шансы попасть в состав национальной команды и побороться за путевки Олимпийских игр в Париже. В первый день чемпионата состоится общая раскатка и квалификационный этап, а во второй — финалы турнира.

В числе спортсменов будут лидеры сборной России и ближайший резерв команды, победители открытого первенства РФСО «Локомотив» и участники проекта «Федеральная школа».

В женском зачете чемпионата сборную России представят: двукратная чемпионка России Лилия Суханькова, призеры национальных чемпионатов прошлых лет Александра Петрова, Александра Стаменкович и Елизавета Банникова, победительница Urban Games-2021 и призер прошлогоднего первенства Вера Навалихина. А в мужском турнире выступят двукратный чемпион России Дмитрий Двойнишников, многократный призер чемпионатов России и победитель турнира 2019 года Алишер Содыков, чемпион России Дмитрий Бравичев, серебряный призер прошлогоднего чемпионата страны Игорь Смирнов.