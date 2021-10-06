На Кубани стихли дожди и усилился ветер

По краю синоптики Краснодарского гидрометцентра обещают переменную облачность и местами небольшой дождь. Будет дуть ветер со скоростью 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с температура воздуха днем составит 10-15 °С, ночью — 4-9 °С.

В Краснодаре 6 октября облачно, без осадков. Днем воздух прогреется до 14 °С. Будет дуть восточный ветер с порывами до 16 м/с. Ночью температура опустится до 9 °С. Влажность составит 78%, обещает сервис «Яндекс. Погода» .

В горах Кубани пройдет дождь с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман. Днем температура 4-9 °С, а ночью опустится до 0 °С. Порывы ветра будут достигать 11-14 м/с.

На Черноморском побережье преимущественно без осадков. В Туапсинском районе во второй половине дня кратковременный дождь. Ветер 14-19 м/с, местами порывы 22-27 м/с, в Новороссийске 28-33 м/с. Днем столбик термометра поднимется до 12-17 °С, ночью похолодает до 7-12 °С.

Температура морской воды в Анапе и Новороссийске опустилась до 15 °С. В Сочи и Туапсе держится на уровне 20 °С. Холоднее всего в Ейске и Темрюке — там вода остыла до 12 °С.