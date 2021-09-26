Больше 200 человек умерли на Кубани от коронавируса за неделю
Согласно ежедневным отчетам оперштаба, за неделю с 20 по 26 сентября включительно в Краснодарском крае выявили 1 тыс. 563 новых случая заражения коронавирусом
В воскресенье, 26 сентября, краевой оперштаб сообщил, что за последние сутки на Кубани подтвердили 221 новый случай заболевания коронавирусом. В пятницу и субботу официально выявляли по 223 и 220 человек соответственно. За неделю скончались 231 пациент. Примечательно, что во вторник, среду и четверг зафиксировали одинаковое количество летальных случаев — по 32.
За все время пандемии в Краснодарском крае выявлено 73 тыс. 31 случай коронавируса, в том числе 4 тыс. 798 у детей. 6 тыс. 95 пациентов спасти не удалось. В краевых ковид-госпиталях лечится 3 тыс. 236 человека, еще 11 тыс. 211 — на дому. В тяжелом состоянии на ИВЛ находится 110 человек, еще шесть — на ЭКМО.