Главные достижения, критика губернатора и преемник. О чем рассказал Первышов на последнем брифинге в роли мэра
О чем говорил Первышов на последней встрече с журналистами в роли мэра Краснодара? Рассказываеем о главном
Напомним, 23 сентября Евгений Первышов официально покинул пост мэра Краснодара. Он сложил полномочия из-за перехода в Госдуму РФ.
В этот же день Первышов провел последний брифинг с журналистами в качестве главы города и ответил на вопросы журналистов. У него спрашивали о Большом Солнечном острове и отдадут ли его казакам, получат ли многодетные земельные участки в новом микрорайоне городе, и что станет с его телеграм-каналом.
Также журналисты интересовались знает ли Первышов о стикерах с его изображением и планирует ли перевозить с собой в Москву семью. Рассказываем, о чем еще спрашивали журналисты.
О бюджете Краснодара
Первышов отметил, что на сегодняшний день у Краснодара нет кредиторской задолженности. В 2016 году, когда мэр заступил на пост, сумма долгов города составляла порядка 9 млдр рублей, из которых 3,5 млрд — кредиторская задолженность.
«Тем не менее, на сегодняшний день и по уровню коммерческих кредитов, который составляет порядка 3,5 млрд руб., и остальные средства — это уже государственные кредитные обязательства, мы уверенно держим в этой части повестку», — сказал Первышов.
Он добавил, что в конце года депутаты Гордумы возможно решат, что городу нужно брать кредит для покрытия недостающих расходов. Сумма будет колебаться в районе одного млрд рублей.
Также Первышов отметил, что раньше на обслуживание по кредитам в мэрии закладывали порядка 1 млрд рублей, а сейчас эту сумму снизили до 270 млн рублей. Кроме того, на счету города находится около 700 млн рублей.
О критике городских проектов со стороны краевых властей
В конце 2020 года главный архитектор Краснодара Наталья Машталир презентовала проект «7 улиц». Он предполагает сужение проезжей части, создание велодорожек и расширение тротуаров в центре Краснодара. Летом 2021 года губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что реализацию проекта нужно приостановить, проработать его и выслушать мнения горожан.
Первышов заявил, что проект решили отправить на более широкое обсуждение и доработку. Сам экс-мэр поддерживает проект и будет стараться его продвигать. По его словам, улица Красная уже не вмещает всех желающих прогуляться:
«Мы, когда приезжаем в интересные туристические крупные, в том числе европейские, прогуливаясь по центральной части, наслаждаемся тем, что там можно свободно гулять, потому что мало машин. Но каким путем этого всего достигли — мы не задумываемся. На самом деле это — сложные процессы. Происходят изменения, понятно, есть определенные трудности и ограничения. Но в дальнейшем достигается эффект, который влияет и на облик того или иного муниципального образования, на его экономическую составляющую».
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Что касается Генплана, то конкурс на его разработку был объявлен еще до прихода на пост Первышова. Когда пришли результаты, Генплан раскритиковали. Тогда контракт с компанией, которая занималась разработкой аннулировали и отправили проект на доработку. Сейчас, по словам Первышова, город получил хороший документ.
Евгений Первышов также отметил, что без критики не обойтись, потому что всегда найдутся ошибки. Главное — научиться их признавать и быстро и эффективно исправлять.
Преемник
«Я думаю, что в ближайшее время, конечно же, преемник появится, и все вы его узнаете уже по результатам отбора», — сказал Первышов.
Он добавил, что по уставу города на место исполняющего обязанности назначается первый заместитель — Евгений Наумов. Дальше по решению депутатов городской Думы объявят открытый конкурс на должность, создадут конкурсная комиссию, и все желающие смогут претендовать на должность главы Краснодара.
Также бывший мэр уверен, что решающую роль будет играть губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Именно он рекомендовал Первышова в 2016 году.
Пять главных дел, сделанных на посту мэра
Важными аспектами Евгений Первышов считает социальную сферу — строительство школ и дошкольных учреждений, благоустройство территорий. Также он отметил возврат в муниципальную собственность земельных участков. Это большие массивы порядка 400 гектаров.
Также экс-мэр отметил работу над общественным транспортом и автомобильными дорогами.
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«Я считаю, что за пять лет мы выполнили максимально возможные работы по тем финансовым реальным возможностям, которые у муниципалитета были. По всем направлениям мы старались не упускать возможности улучшить качественно направления, они касаются безусловно всей жизнедеятельности муниципалитета», — сказал Первышов.
Он добавил, что гордится городом и хочет добиться того, чтобы «было модно называться краснодарцем».
Модернизация коммуникаций
В городе выполнили большой фронт работ. Ввели подстанцию «Ангарскую» компании «Россети Кубань». Сейчас это крупнейший питающий центр, который существенно помогает разгрузить северную часть города. Строятся кабельные линии в районе улицы Петра Метальникова.
Это касается НЭСКа и АТЭК. На сегодняшний день по словам Первышова ситуация с электричеством более-менее стабильна. Крупную работу проводит «Краснодар Водоканал». Власти приняли большую инвестиционную программу, в которую вложили 15,8 млрд рублей. Все средства вложат в модернизацию сетей инженерной инфраструктуры.
Исторический квартал в Краснодаре
В феврале 2020 года власти Краснодара презентовали идею исторического квартала около дома купца Лихацкого на улице Красной, 118/1. В нем хотят воссоздать историческую среду Екатеринодара.
Первышов сказал, что проект квартала находится в проработке. По нему уже провели обсуждения в департаменте архитектуры, с общественниками и историками.
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«Я рассчитываю, что этот проект станет украшением Краснодара. Его надо делать. Я рассчитываю, что это будет еще одна точка притяжения в городе. И одномоментно надо, чтобы реализовывался проект «Семь улиц», чтобы это было единое пешеходное пространство, пока только в выходные дни», — прокомментировал бывший мэр Краснодара.
Также администрация Краснодара опубликовала полную стенограмму пресс-брифинга Первышова и видео мероприятия.