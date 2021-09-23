Главные достижения, критика губернатора и преемник. О чем рассказал Первышов на последнем брифинге в роли мэра

О чем говорил Первышов на последней встрече с журналистами в роли мэра Краснодара? Рассказываеем о главном

Напомним, 23 сентября Евгений Первышов официально покинул пост мэра Краснодара. Он сложил полномочия из-за перехода в Госдуму РФ. В этот же день Первышов провел последний брифинг с журналистами в качестве главы города и ответил на вопросы журналистов. У него спрашивали о Большом Солнечном острове и отдадут ли его казакам, получат ли многодетные земельные участки в новом микрорайоне городе, и что станет с его телеграм-каналом. Также журналисты интересовались знает ли Первышов о стикерах с его изображением и планирует ли перевозить с собой в Москву семью. Рассказываем, о чем еще спрашивали журналисты.

О бюджете Краснодара Первышов отметил, что на сегодняшний день у Краснодара нет кредиторской задолженности. В 2016 году, когда мэр заступил на пост, сумма долгов города составляла порядка 9 млдр рублей, из которых 3,5 млрд — кредиторская задолженность. «Тем не менее, на сегодняшний день и по уровню коммерческих кредитов, который составляет порядка 3,5 млрд руб., и остальные средства — это уже государственные кредитные обязательства, мы уверенно держим в этой части повестку», — сказал Первышов. Он добавил, что в конце года депутаты Гордумы возможно решат, что городу нужно брать кредит для покрытия недостающих расходов. Сумма будет колебаться в районе одного млрд рублей. Также Первышов отметил, что раньше на обслуживание по кредитам в мэрии закладывали порядка 1 млрд рублей, а сейчас эту сумму снизили до 270 млн рублей. Кроме того, на счету города находится около 700 млн рублей.

О критике городских проектов со стороны краевых властей В конце 2020 года главный архитектор Краснодара Наталья Машталир презентовала проект «7 улиц». Он предполагает сужение проезжей части, создание велодорожек и расширение тротуаров в центре Краснодара. Летом 2021 года губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что реализацию проекта нужно приостановить, проработать его и выслушать мнения горожан. Первышов заявил, что проект решили отправить на более широкое обсуждение и доработку. Сам экс-мэр поддерживает проект и будет стараться его продвигать. По его словам, улица Красная уже не вмещает всех желающих прогуляться: «Мы, когда приезжаем в интересные туристические крупные, в том числе европейские, прогуливаясь по центральной части, наслаждаемся тем, что там можно свободно гулять, потому что мало машин. Но каким путем этого всего достигли — мы не задумываемся. На самом деле это — сложные процессы. Происходят изменения, понятно, есть определенные трудности и ограничения. Но в дальнейшем достигается эффект, который влияет и на облик того или иного муниципального образования, на его экономическую составляющую».

Что касается Генплана, то конкурс на его разработку был объявлен еще до прихода на пост Первышова. Когда пришли результаты, Генплан раскритиковали. Тогда контракт с компанией, которая занималась разработкой аннулировали и отправили проект на доработку. Сейчас, по словам Первышова, город получил хороший документ. Евгений Первышов также отметил, что без критики не обойтись, потому что всегда найдутся ошибки. Главное — научиться их признавать и быстро и эффективно исправлять.

Преемник «Я думаю, что в ближайшее время, конечно же, преемник появится, и все вы его узнаете уже по результатам отбора», — сказал Первышов. Он добавил, что по уставу города на место исполняющего обязанности назначается первый заместитель — Евгений Наумов. Дальше по решению депутатов городской Думы объявят открытый конкурс на должность, создадут конкурсная комиссию, и все желающие смогут претендовать на должность главы Краснодара. Также бывший мэр уверен, что решающую роль будет играть губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Именно он рекомендовал Первышова в 2016 году.

Пять главных дел, сделанных на посту мэра Важными аспектами Евгений Первышов считает социальную сферу — строительство школ и дошкольных учреждений, благоустройство территорий. Также он отметил возврат в муниципальную собственность земельных участков. Это большие массивы порядка 400 гектаров. Также экс-мэр отметил работу над общественным транспортом и автомобильными дорогами.

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«Я считаю, что за пять лет мы выполнили максимально возможные работы по тем финансовым реальным возможностям, которые у муниципалитета были. По всем направлениям мы старались не упускать возможности улучшить качественно направления, они касаются безусловно всей жизнедеятельности муниципалитета», — сказал Первышов. Он добавил, что гордится городом и хочет добиться того, чтобы «было модно называться краснодарцем».

Модернизация коммуникаций В городе выполнили большой фронт работ. Ввели подстанцию «Ангарскую» компании «Россети Кубань». Сейчас это крупнейший питающий центр, который существенно помогает разгрузить северную часть города. Строятся кабельные линии в районе улицы Петра Метальникова. Это касается НЭСКа и АТЭК. На сегодняшний день по словам Первышова ситуация с электричеством более-менее стабильна. Крупную работу проводит «Краснодар Водоканал». Власти приняли большую инвестиционную программу, в которую вложили 15,8 млрд рублей. Все средства вложат в модернизацию сетей инженерной инфраструктуры.

Исторический квартал в Краснодаре В феврале 2020 года власти Краснодара презентовали идею исторического квартала около дома купца Лихацкого на улице Красной, 118/1. В нем хотят воссоздать историческую среду Екатеринодара. Первышов сказал, что проект квартала находится в проработке. По нему уже провели обсуждения в департаменте архитектуры, с общественниками и историками.

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«Я рассчитываю, что этот проект станет украшением Краснодара. Его надо делать. Я рассчитываю, что это будет еще одна точка притяжения в городе. И одномоментно надо, чтобы реализовывался проект «Семь улиц», чтобы это было единое пешеходное пространство, пока только в выходные дни», — прокомментировал бывший мэр Краснодара.