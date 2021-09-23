Первышов предложил создать в Краснодаре казачью экодеревню

Юга.ру писали, что еще в середине нулевых в Краснодаре появилась идея построить на Большом Солнечном острове этнографическое казачье поселение. В итоге его создали в Темрюкском районе , но как оказалось, от задумки не отказались.

23 сентября Евгений Первышов на последнем брифинге в качестве главы Краснодара рассказал о своей идее развития Солнечного острова.

Первышов предложил создать на Большом острове экодеревню, где бы воссоздали быт казачества — например, разбили фруктовые сады, построили мельницу и занялись выращиванием пшеницы. Главное отличие от Атамани заключалось бы в закрытости деревни.

«Можно было бы проводить экскурсионные туры для школьников в рамках занятий по кубановедению. Это была бы и хорошая туристическая история, которая дала бы возможность рассказать, в том числе о жизни кубанцев в дореволюционный период», — отметил глава города.

Также Первышов добавил, что деревня должна быть муниципальным учреждением.

Кроме варианта с казачьей экодеревней есть предложение создать спортивную гребную базу или лесопарковую зону для велосипедистов. Но ни один вариант еще не принят. Первышов предположил, что власти Краснодара проведут рейтинговое голосование, чтобы жители города сами приняли решение.

Напомним, в 2019 году департамент архитектуры Краснодара представил концепцию развития парка «Солнечный остров» и прилегающего к нему Большого острова. На территории Большого острова хотели создать зоны активной и научной деятельности, общественные плодовые сады и лесопарковую зону.