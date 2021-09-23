Первышов возьмёт с собой в Москву семь белых рубашек и любовь к городу, а детей оставит в Краснодаре

Краснодарский край, Вся Россия

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23 сентября журналисты спросили Евгения Первышова, планирует ли он перевозить в Москву свою семью

Как писали Юга.ру, мэр Краснодара Евгений Первышов прошел в Государственную Думу VIII созыва. За него проголосовали, судя по официальным данным, свыше 53% избирателей.

Сегодня, 23 сентября, Первышов последний раз встретился с журналистами в качестве мэра Краснодара и ответил на ряд вопросов. Например, будет ли отдан Большой Солнечный остров казакам, и получат ли многодетные земельные участки в новом микрорайоне города.

Также Первышов ответил на ряд личных вопросов: рассказал, что станет с его телеграм-каналом, какие места в Краснодаре любит, что заберёт с собой в Москву, поедут ли с ним в столицу его дети.

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Первышов сказал, что пока его семья не планирует переезд:

«Пока не планируем. Но это пока. Очень тяжело, потому что четверо детей, учебный процесс идет, кто-то в колледже, кто-то в школе, кто-то в детский сад, кто-то еще и в ясли не пошел. Настолько резко сорваться невозможно».

Напомним, у Евгения Первышова четверо детей, младший из которых родился в 2020 году. Другой сын, Георгий, часто появляется с ним на мероприятиях. Только в этом году мэр вместе с сыном участвовал в забеге, субботнике и марафоне по скандинавской ходьбе. Официально Первышов не женат.

Первышов рассказал, что во время его работы в Минстрое [работал в 2015-2016 годах, до того, как стать мэром], семья вместе с ним не переезжала: «Здесь хороший климат, а в Москве уже холодно».

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Мэра спросили, что — кроме телеграм-канала и хороших воспоминаний — он увезет с собой в Москву. 

«Я думаю, как минимум семь рубашек понадобится белых. Любовь к городу увезу, конечно же», — ответил Первышов.

Вечером того же дня Евгений Первышов досрочно покинул пост мэра Краснодара. Исполнять обязанности главы города пока будет его первый заместитель Евгений Наумов.

Госдума РФ Евгений Первышов

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