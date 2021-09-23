Мусоросжигательный завод загрязнил землю в Краснодаре тяжелыми металлами и нефтепродуктами

Краснодарский край

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На участок на Западном обходе Краснодара нелегально свозили и сжигали мусор. Ущерб природе оценили в сумму свыше 8 млн рублей

В июле в телеграм-канале «Туподар» опубликовали видео с Западного обхода в Краснодаре. Автор заснял район нового жилого комплекса рядом с «Леруа Мерлен» — земля усыпана мусором и отходами. 

На другом видео видно, что на Западном обходе кроме свалки появился и мусоросжигательный завод. Местная жительница рассказала, что машины разгружаются с 5:00 утра, поджигают мусор и уезжают.

В августе в администрации Краснодара рассказали, что нашли собственников и передали информацию прокуратуре.

21 сентября стало известно, что прокуратура Краснодара вместе с Южным межрегиональным управлением Росприродназора посетила мусоросжигательный завод.

На месте нашли земельный участок общей площадью 3 тыс. кв метров, незаконную мусорную свалку и документацию пяти юридических лиц и одного индивидуального предпринимателя. 

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Специалисты взяли образцы почвы с участка. Лабораторные исследования нашли тяжелые металлы (цинк, свинец, никель, медь, кадмий) и нефтепродукты. Специалисты оценили ущерб природе в сумму свыше 8 млн рублей. 

Прокуратура направила материалы проверки в полицию, после чего возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 254 УК РФ (Загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной и иной деятельности).

Юга.ру писали о проблеме незаконных свалок в Краснодаре. Так, в начале августа журналист побывал на крупной свалке между поселками Российским и Победителем. В конце месяца в Краснодаре возбудили уголовное дело из-за нелегальной свалки — ущерб природе оценили в 5 млн рублей.

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Мусоросжигательный завод загрязнил землю в Краснодаре тяжелыми металлами и нефтепродуктами
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