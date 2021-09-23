Мусоросжигательный завод загрязнил землю в Краснодаре тяжелыми металлами и нефтепродуктами
На участок на Западном обходе Краснодара нелегально свозили и сжигали мусор. Ущерб природе оценили в сумму свыше 8 млн рублей
В июле в телеграм-канале «Туподар» опубликовали видео с Западного обхода в Краснодаре. Автор заснял район нового жилого комплекса рядом с «Леруа Мерлен» — земля усыпана мусором и отходами.
На другом видео видно, что на Западном обходе кроме свалки появился и мусоросжигательный завод. Местная жительница рассказала, что машины разгружаются с 5:00 утра, поджигают мусор и уезжают.
В августе в администрации Краснодара рассказали, что нашли собственников и передали информацию прокуратуре.
21 сентября стало известно, что прокуратура Краснодара вместе с Южным межрегиональным управлением Росприродназора посетила мусоросжигательный завод.
На месте нашли земельный участок общей площадью 3 тыс. кв метров, незаконную мусорную свалку и документацию пяти юридических лиц и одного индивидуального предпринимателя.
Специалисты взяли образцы почвы с участка. Лабораторные исследования нашли тяжелые металлы (цинк, свинец, никель, медь, кадмий) и нефтепродукты. Специалисты оценили ущерб природе в сумму свыше 8 млн рублей.
Прокуратура направила материалы проверки в полицию, после чего возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 254 УК РФ (Загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной и иной деятельности).
Юга.ру писали о проблеме незаконных свалок в Краснодаре. Так, в начале августа журналист побывал на крупной свалке между поселками Российским и Победителем. В конце месяца в Краснодаре возбудили уголовное дело из-за нелегальной свалки — ущерб природе оценили в 5 млн рублей.