Мусоросжигательный завод загрязнил землю в Краснодаре тяжелыми металлами и нефтепродуктами

На участок на Западном обходе Краснодара нелегально свозили и сжигали мусор. Ущерб природе оценили в сумму свыше 8 млн рублей

В июле в телеграм-канале «Туподар» опубликовали видео с Западного обхода в Краснодаре. Автор заснял район нового жилого комплекса рядом с «Леруа Мерлен» — земля усыпана мусором и отходами.

На другом видео видно, что на Западном обходе кроме свалки появился и мусоросжигательный завод. Местная жительница рассказала, что машины разгружаются с 5:00 утра, поджигают мусор и уезжают.

В августе в администрации Краснодара рассказали, что нашли собственников и передали информацию прокуратуре. 21 сентября стало известно, что прокуратура Краснодара вместе с Южным межрегиональным управлением Росприродназора посетила мусоросжигательный завод. На месте нашли земельный участок общей площадью 3 тыс. кв метров, незаконную мусорную свалку и документацию пяти юридических лиц и одного индивидуального предпринимателя.