В Краснодаре на территории КубГАУ нашли тело мужчины в машине

Краснодарский край

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22 сентября на территории краснодарского аграрного университета обнаружили тело 40-летнего мужчины в автомобиле Volkswagen

Днем 22 сентября телеграм-канал «Туподар» сообщил, что в Краснодаре около общежитий на территории Кубанского государственного аграрного университета нашли тело в машине Volkswagen. Очевидцы сообщали, что в округе стоял очень неприятный запах.

Журналист 93.ru побывала на месте, где обнаружили тело. Полицейский и охранники из службы университета отказались давать комментарий под предлогом, что идут следственные действия. В пресс-службе университета журналисту рассказали, что погибший не имеет отношения к вузу, а днем территория университета открыта и могут заезжать любые автомобили.  

В пресс-службе Следственного комитета по Краснодарскому краю Юга.ру рассказали, что проводится доследственная проверка из-за гибели, предположительно, 40-летнего мужчины. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в краснодарском общежитии на улице Алтайской обнаружили повешенным мужчину.

Краснодар КубГАУ Следственный комитет смерть

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