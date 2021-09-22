В Краснодаре на территории КубГАУ нашли тело мужчины в машине

Днем 22 сентября телеграм-канал «Туподар» сообщил, что в Краснодаре около общежитий на территории Кубанского государственного аграрного университета нашли тело в машине Volkswagen. Очевидцы сообщали, что в округе стоял очень неприятный запах.

Журналист 93.ru побывала на месте, где обнаружили тело. Полицейский и охранники из службы университета отказались давать комментарий под предлогом, что идут следственные действия. В пресс-службе университета журналисту рассказали, что погибший не имеет отношения к вузу, а днем территория университета открыта и могут заезжать любые автомобили.

В пресс-службе Следственного комитета по Краснодарскому краю Юга.ру рассказали, что проводится доследственная проверка из-за гибели, предположительно, 40-летнего мужчины. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в краснодарском общежитии на улице Алтайской обнаружили повешенным мужчину.