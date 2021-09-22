На Кубани ищут 15-летнюю девушку, которая уехала со своим парнем в Краснодар

22 сентября Следственный комитет объявил о розыске 15-летней Софьи Михайловой из села Дивноморского

Днем 14 сентября 15-летняя Софья Михайлова ушла из школы в селе Дивноморском после занятий и не вернулась домой. Есть информация, что девушка уехала в Краснодар со своим 19-летним парнем.

Сейчас местонахождение девушки неизвестно. Следователи начали доследственную проверку, сообщили 22 сентября в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Приметы Софьи Михайловой: рост 167 см, худощавое телосложение, светлые волосы средней длины. В день исчезновения была одета в белую водолазку, черные брюки в белую полоску и разноцветные кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении девушки или знает обстоятельства ее исчезновения, просят позвонить по телефонам: 8 (86141) 5-05-65, 5-05-64 или 02.

Ранее в Волгограде пропала школьница. Через месяц ее нашли в Краснодарском крае — девушка ушла из дома, чтобы жить со своим парнем на Кубани.