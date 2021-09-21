Больше 10 тыс. краснодарцев остались без света из-за аварий
В Краснодаре произошло пять энергоаварий в первой половине дня 21 сентября
В Краснодаре 21 сентября произошло пять аварий на линиях электросетей. Первое сообщение в ЕДДС города об аварийном отключении в Карасунском округе поступило в 10:05. Там без света остались 1,2 тыс. человек на улицах Экономической, Евдокимовской, Багратионовской, Адмиралтейской, Кизиловской и Бульваре Надежды.
В 10:10 аварийное отключение произошло на улицах Карла Маркса, Мира, Крупской, Демченко, Ярославского, Серегина, Атамана Лысенко, Бородинской и Полевой. Без света находятся 2,9 тыс. человек, в том числе 960 детей.
В 10:35 произошла авария в Прикубанском округе и коснулась 2,8 тыс. человек, в числе которых 800 детей. Света нет в домах по улицам Круговой, Калинина, Заполярной, Красных Партизан, Доватора, Ильинской и Семеновской.
В 11:45 случилась еще одна авария в Карасунском округе на улицах Карла Маркса, Мира, Бородинской, Ярославской, Репинской, Юго-Восточной, Демченко и Гоголя. Света нет у 3 тыс. 909 человек, среди которых 1,3 тыс. детей.
В 12:25 отключили свет у 200 человек в Центральном округе. Электричества нет на улицах Клинической, Юннатов, Колхозной, Гражданской, Серова и Механической.
Ориентировочное время восстановления электричества — от 4 до 5 часов. На местах аварий работают бригады АО «НЭСК-Электросети».