Больше 10 тыс. краснодарцев остались без света из-за аварий

В Краснодаре 21 сентября произошло пять аварий на линиях электросетей. Первое сообщение в ЕДДС города об аварийном отключении в Карасунском округе поступило в 10:05. Там без света остались 1,2 тыс. человек на улицах Экономической, Евдокимовской, Багратионовской, Адмиралтейской, Кизиловской и Бульваре Надежды.

В 10:10 аварийное отключение произошло на улицах Карла Маркса, Мира, Крупской, Демченко, Ярославского, Серегина, Атамана Лысенко, Бородинской и Полевой. Без света находятся 2,9 тыс. человек, в том числе 960 детей.

В 10:35 произошла авария в Прикубанском округе и коснулась 2,8 тыс. человек, в числе которых 800 детей. Света нет в домах по улицам Круговой, Калинина, Заполярной, Красных Партизан, Доватора, Ильинской и Семеновской.