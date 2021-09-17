Между Анапой и Новороссийском произошло землетрясение

Краснодарский край

Распечатать

В акватории Черного моря между Анапой и Новороссийском вечером 17 сентября зафиксировали подземные толчки

Вечером 17 сентября в социальных сетях появились сообщения о подземных толчках в Новороссийске. Местные жители писали, что около 19:45 почувствовали землетрясение во всем городе. 

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что в акватории Черного моря в пяти км от берега на глубине 10 км зафиксировали землетрясение магнитудой 3,7 и интенсивностью 2-3 условные единицы. Все системы работают в штатном режиме, а пострадавших нет. 

Газета «Комсомольская Правда — Кубань» сообщила, что подземные толчки ощутили и в Анапе. 

Юга.ру писали, что неделю назад в море у Анапы произошло землетрясение той же магнитуды. 

Анапа Землетрясения Новороссийск Происшествия

Новости

Почему в Новознаменском до школы дети ехали в забитых маршрутках вместо автобусов и будет ли иначе? Объясняем
Между Анапой и Новороссийском произошло землетрясение
В Краснодаре подросток погиб после падения из окна
Герои сериала от Netflix «оказались» в Краснодаре
В Краснодаре почти на три месяца частично закроют проезд по улице Московской
В Белореченске нашли останки ископаемого слона

Лента новостей

Выборы 17-19 сентября 2021
13 сентября, 15:27
Выборы 17-19 сентября 2021
Кого мы выбираем и как лучше это сделать
Первый день голосования на выборах депутатов Госдумы
Сегодня, 08:09
Первый день голосования на выборах депутатов Госдумы
Онлайн-трансляция, Краснодарский край
В какой день вы пойдете на выборы депутатов Госдумы?

ответить и посмотреть результаты

Реклама на портале