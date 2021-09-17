Между Анапой и Новороссийском произошло землетрясение

В акватории Черного моря между Анапой и Новороссийском вечером 17 сентября зафиксировали подземные толчки

Вечером 17 сентября в социальных сетях появились сообщения о подземных толчках в Новороссийске. Местные жители писали, что около 19:45 почувствовали землетрясение во всем городе.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что в акватории Черного моря в пяти км от берега на глубине 10 км зафиксировали землетрясение магнитудой 3,7 и интенсивностью 2-3 условные единицы. Все системы работают в штатном режиме, а пострадавших нет.

Газета «Комсомольская Правда — Кубань» сообщила, что подземные толчки ощутили и в Анапе.

Юга.ру писали, что неделю назад в море у Анапы произошло землетрясение той же магнитуды.