В Анапе мужчина выбрался на карниз дома, чтобы спастись от пожара

16 сентября в Анапе из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 15 человек

На кадрах видно, что на карнизе четвертого этажа стоит мужчина, пытаясь спастись от огня.

Утром в телеграм-канале «Анапское Черноморье» опубликовали видео с информацией, что в Анапе горит дом на улице Таманской, 24.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 9:21. Прибывшие на место подразделения установили, что горит балкон на четвертом этаже. Огонь охватил 10 кв. метров. В 9:51 специалисты остановили распространение огня, а в 10:03 полностью ликвидировали возгорание.

На вызове работали 16 пожарных, 8 спецмашин и одно звено газодымозащитной службы. Эвакуировали 15 человек, в том числе и мужчину с карниза, сообщили 16 сентября в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.