На частный детсад Краснодара завели уголовное дело после драки между детьми
В Краснодаре СК возбудил дело на частный детский сад после того, как там избили ребенка
Напомним, 8 сентября в частном детском саду на улице Дементия Карасюка избили трехлетнего ребенка. Маме ребенка сказали, что её сын ударился об столб, когда бежал за мячом, но родители не поверили и решили посмотреть записи с камер видеонаблюдения. На кадрах родители увидели, как их сына бьет другой ребенок. Воспитатели находились неподалеку, но не отреагировали на происходящее.
После того как видеозапись инцидента появилась в социальных сетях, в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что начали проверку в детском саду.
14 сентября стало известно, что в СК возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг ненадлежащего качества).
В детсаду проводят проверки, в ходе которых изучат качество предоставляемых услуг. Дело поставил на личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Отметим, что в пресс-службе ведомства указали другой возраст пострадавшего мальчика — два года. На видеозаписи мама ребенка сказала, что ему 3,5 года.