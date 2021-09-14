На частный детсад Краснодара завели уголовное дело после драки между детьми

Краснодарский край

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В Краснодаре СК возбудил дело на частный детский сад после того, как там избили ребенка

Напомним, 8 сентября в частном детском саду на улице Дементия Карасюка избили трехлетнего ребенка. Маме ребенка сказали, что её сын ударился об столб, когда бежал за мячом, но родители не поверили и решили посмотреть записи с камер видеонаблюдения. На кадрах родители увидели, как их сына бьет другой ребенок. Воспитатели находились неподалеку, но не отреагировали на происходящее.

После того как видеозапись инцидента появилась в социальных сетях, в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что начали проверку в детском саду.

14 сентября стало известно, что в СК возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг ненадлежащего качества).

В детсаду проводят проверки, в ходе которых изучат качество предоставляемых услуг. Дело поставил на личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Отметим, что в пресс-службе ведомства указали другой возраст пострадавшего мальчика — два года. На видеозаписи мама ребенка сказала, что ему 3,5 года.

Дети Краснодар Следственный комитет

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